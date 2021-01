Xác minh vụ vỡ hụi cả trăm tỷ, chủ hụi rời nhà bằng xe đạp

Đến chiều ngày 12-1, rất đông người dân vẫn tiếp tục đến Công an xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) để trình báo về việc bà Lê Thị Lại (57 tuổi), một chủ hụi đã bỏ trốn khỏi địa phương với số hụi bị vỡ nghi lên đến cả trăm tỷ đồng.

Số lượng người bị dính líu trong đường dây hụi của bà Lại tăng lên từng giờ.



Rất đông người dân đang viết đơn trình báo. Ảnh: PN

Theo công an xã Hàm Mỹ, hiện danh sách những người đến trình báo bị bà Lại giật hụi đã hơn 100 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Trong đó người bị thiệt hại ít nhất hơn 20 triệu đồng; người nhiều nhất lên đến gần 9 tỷ đồng.



Theo người dân địa phương, bà Lại là người “uy tín”, đã làm chủ hụi hơn 10 năm nên được mọi người rất tin tưởng. Nhờ vậy đã thu hút được hàm trăm người tham gia các hình thức hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng. Những người tham gia chơi hụi với bà Lại gồm nhiều thành phần, trong đó hầu hết liên quan đến cây thanh long, như chủ doanh nghiệp, thương lái thậm chí những người làm công tại các vựa, nhà vườn... đều tham gia vì có lãi suất cao.



Công an lập danh sách những người bị hại. Ảnh: PN

Theo tố cáo của những người chơi hụi, từ ngày 9-1, bà Lại bất ngờ không có mặt tại địa phương. Những người chơi hụi đã kéo đến nhà bà Lại, nhưng nhà đã khóa cửa và tìm mọi cách liên lạc đều bất thành. Trong khi đó, trình báo với cơ quan chức năng, người nhà bà Lại cho rằng “không rõ” bà Lại đã đi đâu nhưng lúc rời nhà chỉ đi bằng … chiếc xe đạp và đội chiếc nón lá cũ (?).



Căn nhà bà Lại đã khóa cổng. Ảnh: PN

Công an xã Hàm Mỹ cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng Công an đã yêu cầu bà con làm đơn trình báo để lực lượng chức năng xử lý. Hiện công an vẫn đang vận động người dân không nên tụ tập hoặc đập phá tài sản, đe doạ tính mạng, sức khoẻ của gia đình bà Lại, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam cũng đã chỉ đạo Công an xã Hàm Mỹ tiếp tục kêu gọi người dân trình báo, lập danh sách số người bị hại và xác minh điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.