Xây dựng Luật Biên phòng là đòi hỏi cấp thiết

Ngày 25-10 tại tỉnh Tây Ninh, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến-Tư lệnh bộ đội Biên phòng, Phó trưởng ban soạn thảo dự thảo luật Biên phòng, và ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã chủ trì hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo luật Biên phòng Việt Nam. Tham dự có các đại biểu đến từ các cơ quan tư pháp và bộ đội biên phòng (BĐBP) các tỉnh khu vực Nam Bộ.



Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật Biên phòng Việt Nam ngày 25-10 tại Tây Ninh. Ảnh: HỒNG MINH

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Út-Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết trong thời gian qua, BĐBP Long An đã làm rất tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. BĐBP Long An đã kịp thời xử lý các vụ việc do các lực lượng đối lập tại Campuchia gây ra hòng tạo điểm nóng; bắt giữ các đối tượng tội phạm chống phá nhà nước.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Út cho rằng một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật, chưa tạo hành lang pháp lý để BĐBP xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Pháp lệnh BĐBP chưa cụ thể hóa về trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, chính quyền và các lực lượng khác trong bảo vệ biên giới quốc gia.



Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải- Phó tư lệnh Quân khu 9 (QK9) nói BĐBP luôn là lực lượng nòng cốt cùng phối kết hợp với các lực lượng trên biên giới, vùng biển đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Chỉ tính riêng trong năm 2019, các lực lượng BĐBP của QK9 đã thực hiện nhiều chuyên án lớn thành công, thu giữ gần 2 triệu lít xăng dầu, bắt gần 1.500 kg ma túy các loại, triệt phá nhiều băng nhóm mua bán người, vận chuyển trái phép vũ khí...

Tuy nhiên, theo ông, lực lượng BĐBP cũng đang gặp một số khó khăn như việc đầu tư trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu khi thực hiện nhiệm vu trong tình hình hiện nay. "Việc xây dựng luật Biên phòng Việt Nam là một đòi hỏi cấp thiết, do vậy QK9 đề nghị Bộ quốc phòng, Chính phủ sớm trình quốc hội thông qua dự thảo luật"- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải nói.



Trung tướng Hoàng Xuân Chiến- Tư lệnh bộ đội Biên phòng- phó trưởng ban soạn thảo dự thảo luật Biên phòng trà lời báo chí về Dự thảo Luật biên phòng. Ảnh: HỒNG MINH

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết ban soạn thảo dự luật trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp. Ông nói: ''Chúng tôi tiếp tục xin ý kiến các bộ ngành, các địa phương, các nhà khoa học và nhân dân để xây dựng dự thảo có chất lượng và có tính khả thi cao. Khi luật Biên phòng được thông qua, điều này sẽ góp phần hoàn thiện được hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời, các nhiệm vụ, các hoạt động của BĐBP sẽ được cụ thể hóa bằng luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay"".



Trước đó, Ban soạn thảo dự luật đã tổ chức lấy ý kiến đại biểu ở các khu vực miền Bắc, miền Trung.