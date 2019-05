Xe hoa Mercedes đi lễ cưới bị cháy trơ khung sắt

Chiều 12-5, trên quốc lộ 46 (đoạn qua bờ hồ, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) xảy ra vụ hỏa hoạn, cháy rụi chiếc xe Mercedes.



Chiếc xe hoa hiệu Mercedes.

Vào thời điểm nêu trên, trời nắng nóng, xe Mercedes mang BKS 30A - 247.69 của ông Phú Văn H (trú TP Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Do ngọn lửa lan nhanh và cháy ngùn ngụt nên người dân không dám đến gần để dập lửa mà gọi cơ quan chức năng.



Hiện trường chiếc xe hoa hiệu Mercedes bốc cháy.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Chương, Cảnh sát PCCC, Công an Nghệ An có mặt tại hiện trường, sử dụng các dụng cụ dập lửa. Tuy nhiên, chiếc xe đã cháy trơ khung sắt.

Hiện trường vụ cháy xe và cảnh sát nỗ lực dập lửa.

Được biết, thời điểm trên, ông H. từ Hà Nội về Thanh Chương đi đám cưới cháu thì bị cháy xe. Một số người nhận định nguyên nhân cháy xe có thể do rơm khô phơi trên đường quấn vào dưới gầm xe. Thời điểm này ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang mùa thu hoạch lúa, người dân phơi rơm trên đường nông thôn rất nhiều.



Chiếc xe bị cháy trơ khung sắt.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy xe đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra, làm rõ và chưa có kết luận.