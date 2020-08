Xúc động những lời tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Từ sáng sớm 14-8, cùng với TP Hà Nội và Thanh Hóa, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn lãnh đạo đã có mặt để chuẩn bị cho lễ viếng.



Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: THANH TUYỀN



Đúng 8 giờ 45, Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu tại thành phố do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Xúc động ghi vào sổ tang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân viết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM vô cùng thương tiếc, thành kính tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản chân chính, kiên trung, ngời sáng nhân cách “bộ đội Cụ Hồ”.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có một cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết, một nhà lãnh đạo tài năng, có tác phong giản dị, gần gũi với mọi người, thương dân và trọng dân, luôn đau đáu việc Đảng, việc nước, việc dân.

Với gần 90 năm tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí thư trong giai đoạn đất nước đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, toàn diện hơn nữa công cuộc đổi mới.

Với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước kiên định đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt, trực tiếp góp phần thúc đẩy đổi mới đất nước về mọi mặt. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng để lại dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân viết sổ tang. Ảnh: THANH TUYỀN

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn trân trọng khắc ghi sự quan tâm lãnh đạo và tình cảm sâu sắc của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với quá trình cách mạng của TP.HCM.

“Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí. Chúng ta nguyện nỗ lực phấn đấu, sớm thực hiện những lời căn dặn và mong muốn của đồng chí đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác, sẽ “đi trước và về đích trước” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”- ông Nhân ghi trong sổ tang.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng gửi đến gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lời chia buồn sâu sắc nhất.



Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn vào viếng. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngay sau đó, Đoàn các cơ quan Trung ương Đảng tại phía Nam, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các thành viên trong Ban Tổ chức lễ tang tại phía Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tiếp theo là Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.

Viết vào sổ tang, thay mặt Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh quân khu 7, cho biết nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và Lực lượng vũ trang Quân khu 7, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng bào cả nước.

“Trước anh linh của đồng chí, lực lượng vũ trang Quân khu 7 xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn để xây dựng, phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân”- Trung tướng Võ Minh Lương viết.

Sau đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 là Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ tại phía Nam do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư chí Lê Khả Phiêu.



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thắp hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: THANH TUYỀN

Nhiều đoàn lãnh đạo khác cũng vào viếng nguyên Tổng Bí thư chí Lê Khả Phiêu, gồm: Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu HĐND TP do bà Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu UBND TP do Chủ tịch Nguyễn Thành Phong làm trưởng đoàn đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư chí Lê Khả Phiêu...

Cũng trong buổi sáng, các đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh phía Nam đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư chí Lê Khả Phiêu.

Lễ viếng ông Lê Khả Phiêu diễn ra từ 8 giờ ngày 14-8 đến 12 giờ ngày 15-8. Lễ truy điệu tổ chức vào 12 giờ 30 phút ngày 15-8, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.