Thời tiết ngày 15-11: Bắc Bộ có mưa rải rác; Nam Bộ mưa giông cục bộ 15/11/2025 06:58

(PLO)-Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 15-11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, Nam Bộ có mưa giông cục bộ.

