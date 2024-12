Thời tiết ngày 29-12: Miền Bắc chìm trong giá rét tăng cường, miền Trung có mưa to 29/12/2024 06:49

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C; ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 14-17 độ C. Khu vực Hà Nội trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 11-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực từ Thừa Thiên- Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm 29-12, mưa lớn giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.