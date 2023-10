‘Thông chốt’, xoa dầu gió…khi bị Công an Bình Dương đo nồng độ cồn

Đêm 18-10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành lập chốt đo nồng độ cồn các tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Chúng tôi theo chân các lực lượng tại một chốt do Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương), lập để kiểm tra ở Trạm thu phí Suối Giữa (phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một).

Tham gia tổ kiểm tra có sự phối hợp của hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động…

Chỉ trong thời gian ngắn kiểm tra, hàng chục tài xế điều khiển phương tiện bị phát hiện có nồng độ cồn.

Tài xế lái xe ô tô con "thông chốt" bỏ chạy có nồng độ cồn rất cao.

Đáng chú ý, một tài xế điều khiển xe du lịch khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn đã “thông chốt” bỏ chạy.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi và tạm giữ được tài xế cùng phương tiện. Sau khi đưa phương tiện về chốt kiểm tra, mặc dù tài xế xoa dầu gió nồng nặc nhưng qua kiểm tra vẫn bị phát hiện có nồng độ cồn.

Một trường hợp khác, điều khiển xe máy nhưng nhậu rất say. Khi lực lượng công an kiểm tra thì không chịu hợp tác để lập biên bản mà năn nỉ: “Em sợ rồi, em lần đầu mấy anh tha cho em”. Sau đó, lực lượng công an phải đưa người này về trụ sở công an phường để làm việc.

Người đàn ông say rượu năn nỉ lực lượng công an bỏ qua.

Cùng thời điểm, một tổ kiểm tra nồng độ cồn khác do Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành lập chốt trên đường 30/4 (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) để kiểm tra.

Người đàn ông khai tên giả khi làm việc với lực lượng công an.

Tại đây, tất cả các phương tiện lưu thông qua chốt đều bị lực lượng công an đo nồng độ cồn. Có hàng chục trường hợp điều khiển xe máy và xe ô tô vi phạm bị lập biên bản xử lý.

Đáng chú ý, một nam thanh niên mượn xe ô tô của bạn đi nhậu về. Thời điểm kiểm tra người này không mang bất kỳ giấy tờ gì. Khi lập biên bản người này còn khai tên giả, khai chỗ ở giả để qua mắt lực lượng công an. Tuy nhiên, lực lượng công an đã phát hiện và đưa về công an phường để xử lý.

Người đàn ông bị lực lượng công an nghi sử dụng bằng lái xe giả.

Bên cạnh đó, một người đàn ông bị phát hiện bằng lái xe ô tô có dấu hiệu làm giả, nên cũng đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) triển khai 5 tổ kiểm tra chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo kế hoạch, công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp các tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn xử lý vi phạm một cách đồng bộ, xuyên suốt, trách nhiệm, hiệu quả trong toàn tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm về: Nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, ngược chiều đường, không để tái diễn tình trạng xe cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải… đúng tinh thần chỉ đạo “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Một số hình ảnh ghi nhận trong đêm 18-10:

Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương), lập chốt kiểm tra tại Trạm thu phí Suối Giữa.

Tất cả tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua trạm đều bị kiểm tra nồng độ cồn.

Một người đàn ông điều khiển xe máy có nồng độ cồn rất cao.

Một người đàn ông đi nhậu với bạn về bị lực lượng công an phát hiện.

Do sợ bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông đẩy bộ xe qua chốt kiểm tra.

Chỉ trong thời gian ngắn nhiều người bị lập biên bản về vi phạm nồng độ cồn.

Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Nhiều trường hợp bị lập biên bản xử lý.

Lực lượng công an niêm phong tạm giữ phương tiện.

Một người đàn ông bị tạm giữ phương tiện do vi phạm nồng độ cồn đang chờ người thân đến chở về.

Lê Ánh