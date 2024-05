Thông tin bất ngờ về cô gái 'tỏ vẻ ngây thơ' tại nhà hàng 5 sao ở Hà Nội 29/05/2024 14:27

Liên quan đến vụ cô gái "tỏ vẻ ngây thơ" khi thấy hóa đơn hơn 11 triệu tại nhà hàng 5 sao ở Hà Nội, bà NTN (ở Vĩnh Phúc, mẹ cô gái) cho biết, con gái mình tên NTT (31 tuổi).

Theo bà N, con gái bà có tiền sử bệnh trầm cảm và phải điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ về hoàn cảnh, bà N cho biết vợ chồng mình có ba người con, trong đó T là con thứ hai. T chưa lập gia đình. Cách đây hai tháng, T nói với bà N xuống Hà Nội để tìm việc từ đó không thấy về.

Thời điểm cô gái 'ngây thơ' khi thấy hóa đơn hơn 11 triệu tại nhà hàng 5 sao. Ảnh CTV

Bà N đã nhiều lần gọi điện theo số của T nhưng không liên lạc được và cũng không biết tung tích con gái ở đâu. Gia đình bà cũng nhiều lần đi tìm nhưng không gặp.

Cuối năm 2023, T cũng từng bỏ nhà đi, gia đình tìm kiếm, đưa T về nhà. Thời gian vừa qua, thấy con gái bệnh tình ổn định và bảo xuống Hà Nội tìm việc nên bà N đồng ý nhưng sau đó không liên lạc được với T.

Như đã đưa tin, tối 28-5, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một cô gái gọi đồ ăn tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao nhưng sau đó không trả tiền.

Theo anh S (quản lý nhà hàng), sự việc xảy ra tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Một cô gái vào nhà hàng, yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm: bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả… Tổng số tiền cần thanh toán là hơn 11 triệu đồng…

Quản lý nhà hàng lúc này đã tới nói chuyện với vị khách trên, đồng thời liên hệ công an can thiệp. Tuy nhiên, cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa. Sau đó, cô này rời đi mà không trả tiền.

Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình cho biết, sau khi công an tới can thiệp, có sự chứng kiến của những người liên quan, xác định cô gái trên có "tâm lý không bình thường".

Công an cũng cho hay, cô gái trên thường xuyên đi ăn không trả tiền. Về sự việc lần này, phía nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc và cô gái này đã rời đi sau đó.