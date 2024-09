Thu giữ 5 ô tô sang của nhóm 17 người đánh bạc trực tuyến bằng tiền kỹ thuật số 05/09/2024 17:29

Chiều 5-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự, đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt nhóm 17 nghi phạm đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USDT (tiền kỹ thuật số, tương đương hơn 250 tỉ đồng).

Trần Vũ Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Theo đó, công an phát hiện ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com”. “Lokichi.com” là một website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT.

Hoàng Thị Hoa bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Nhóm này hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh với máy chủ đặt tại nước ngoài do người nước ngoài điều hành, có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Đình Khởi (30 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, Phú Yên) cầm đầu.

Nhóm nghi can đang bị tạm giữ. Ảnh: CA.

Để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia vào đường dây đánh bạc trên, Toàn cùng nhóm này lên Facebook, Zalo, Telegram… khoe khoang mua xe đắt tiền, đi du lịch sang chảnh để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi.com”.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng loạt bắt giữ 17 nghi can trên khắp cả nước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Ban Chuyên án.

Tại Nghệ An, công an xác định Hoàng Thị Hoa (42 tuổi, ngụ phường Hưng Dũng, TP Vinh) cầm đầu đường dây. Ngoài Hoa, còn có Trịnh Xuân Đức (23 tuổi, ngụ xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Trần Thị Xuân (37 tuổi, ngụ phường Bến Thủy, TP Vinh) và Hoàng Thị Thu Trang (37 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An).

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CA.

Tang vật trong chuyên án công an thu giữ gồm 5 xe ô tô; 20 điện thoại, một bộ máy tính bàn.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền nhóm trên giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi.com lên tới hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỉ đồng).