Thủ tướng đề nghị huy động đoàn thanh niên hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 02/06/2024 11:11

Ngày 1-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 55 yêu cầu huy động các nguồn lực của địa phương tăng cường hỗ trợ thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là công trình trọng điểm cấp bách và phải hoàn thành vào trước 30-6 nhằm đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay từ mùa nắng nóng năm nay.

Để hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra, Thủ tướng đề nghị Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên chỉ đạo huy động các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ tối đa cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công tác hậu cần cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động, nhất là các lực lượng mới được huy động.

Thi công lắp dựng cột thép cao nhất và nặng nhất của Dự án đường dây 500kV mạch 3 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng cũng đề nghị Bí thư tỉnh ủy các tỉnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các tổ chức Đoàn tại các địa phương có đường dây đi qua phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động lực lượng đoàn viên thanh niên các cấp, phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ Việt Nam tổ chức lao động công ích, tham gia xây dựng công trình, tạo khí thế mới, phong trào hăng say lao động sản xuất, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500 kV mạch 3 và các công trình hạ tầng quan trọng trên cả nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) chỉ huy các lực lượng tổ chức thi công hợp lý, hiệu quả, tránh chồng chéo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát trên công trường, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đồng thời phối hợp tốt với chính quyền và công an địa phương các cấp làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên các địa bàn thi công; bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

Cũng trong ngày 1-6, EVN có buổi làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp, hỗ trợ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương thông tin tới Trung ương Đoàn về tình hình triển khai Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối.

Phó Tổng Giám đốc EVN mong muốn, tổ chức Đoàn tại các địa phương có dự án đi qua sẽ tham gia hỗ trợ chủ đầu tư các dự án, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời tài sản, phát quang cây cối bàn giao mặt bằng tạo hàng lang tuyến.

EVN làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp, hỗ trợ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Ảnh: EVN

Đồng thời, hỗ trợ việc vận chuyển, sắp xếp vật tư, phụ kiện phục vụ việc thi công xây lắp; tham gia công tác hậu cần, hỗ trợ công nhân thi công.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, tổ chức Đoàn sẽ hỗ trợ cán bộ kỹ thuật tại các vị trí của dự án; hỗ trợ vận động người dân và trực tiếp tham gia giải toả các công trình trong hành lang công trình; hỗ trợ công tác kéo dây, điều tiết giao thông, trật tự tại các vị trí đường dây kéo qua đường giao thông...

Đồng thời, Trung ương Đoàn sẽ phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm thực hiện phối hợp, hỗ trợ triển khai dự án Đường dây 500kV mạch 3.