Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn, xử lý 'tín dụng đen'

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện hỏa tốc về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Gần đây, xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân vì nhiều lý do khác nhau có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản; công tác tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của "tín dụng đen" còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn có sơ hở, thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng...

Để ngăn ngừa, xử lý hoạt động tín dụng đen, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung nghiên cứu, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, phát triển hệ thống tín dụng, đa dạng các loại hình cho vay. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân.

Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử không để các đối tượng móc nối hoạt động "tín dụng đen", kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ứng dụng dữ liệu dân cư đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các tài khoản ngân hàng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản "ảo" để hoạt động "tín dụng đen".

Cuối tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng online lớn nhất nước từ trước tới nay.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2023, nhóm người Trung Quốc đã chủ mưu, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 2.346,4%/năm.

Mạng lưới cho vay thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...

T.LINH