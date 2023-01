Thừa Thiên - Huế: Không có trường hợp nào xét xử oan

(PLO)- Theo báo cáo kết quả công tác của VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, năm 2022 tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tăng 6,84% so với năm 2021.

Chiều 4-1, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.

Trong năm 2022, tòa án hai cấp đã thụ lý 4.229 vụ án các loại, giải quyết 3.521 vụ việc, đạt tỉ lệ 83,26%. So với cùng kỳ năm ngoái, thụ lý tăng 450 vụ, tỉ lệ giải quyết giảm 1,54%.

Theo báo cáo, chất lượng xét xử án hình sự năm qua được đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Việc đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của từng vụ án, xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ khi quyết định hình phạt chính xác. Việc cho các bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ được cân nhắc thận trọng, bảo đảm tính giáo dục phòng ngừa và thể hiện tính nhân đạo của pháp luật...

TAND tỉnh này cho biết, trong năm 2023 sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Chú trọng tập trung làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện. Khắc phục việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do nguyên nhân chủ quan; bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Cùng ngày, VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo đó, với những thành tích nổi bật trong năm 2022, VKSND tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng "Huân chương Lao động hạng Nhất", được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2022...

Số án VKSND hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra tăng 9,7% số vụ và 18,5% số bị can so với năm 2021; số án thụ lý kiểm sát xét xử tăng 5,7% số vụ và 15,1% số bị cáo so với năm 2021.

