Thuê cây mai vàng 14 triệu đồng về chơi tết thì bị trộm

Sáng 16-2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (Long An), cho hay đã tạm giữ Nguyễn Huy Dũng (49 tuổi, ngụ phường 5, TP Tân An) và Lê Tấn Thanh (40 tuổi, ngụ xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thuê mai vàng 14 triệu đồng về chơi tết thì bị trộm. Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13-2 (nhằm ngày mùng 4 tết) tại phường 2, TP Tân An, lợi dụng đêm khuya, Dũng và Thanh đến trước nhà của anh N.C.H (34 tuổi, đường Hồ Văn Long, phường 2, TP. Tân An) lấy trộm cây mai vàng mà anh H thuê để chơi tết. Cây mai được thuê với số tiền là 14 triệu đồng.

Qua truy xét, Công an TP Tân An xác định Dũng và Thanh là hai kẻ trộm nên đã bắt giữ.

Hiện cây mai vàng đã được thu giữ, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

HUỲNH DU