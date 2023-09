Thuê người đập phá ô tô vì ghen với vợ của tình nhân

Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Sinh Nhật (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Nguyễn Quang Nam (28 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, chị Đ.T.L (29 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông) đến Công an phường Nại Hiên Đông trình báo về việc vào lúc 20 giờ ngày 16-9, chị đậu ô tô trên vỉa hè tại ngã ba đường Hồ Sỹ Tân - Hoa Lư. Đến sáng 17-9, chị ra lấy xe đi làm thì phát hiện chiếc xe bị ai đó xịt sơn đen, trắng toàn thân xe, kính chắn gió phía sau và kính hai bên cửa bị đập bể tung toé.

Chiếc xe ô tô bị đập phá. Ảnh: CA.

Nhận thấy sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận nên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an quận Sơn Trà khẩn trương vào cuộc xác minh.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Nại Hiên Đông đã nhanh chóng làm rõ Nhật và Nam là nghi phạm đập, phá xe.

Tại cơ quan công an, hai nghi phạm đã khai nhận sự việc. Theo đó, vào ngày 9-9, Nhật nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Messenger từ chị họ tên Nguyệt (hiện đang sinh sống ở Mỹ) kể việc Nguyệt có mâu thuẫn, thù ghét với chị L. Nguyên nhân là Nguyệt có quan hệ tình cảm với chồng chị L.

Khi phát hiện ra sự việc, Nguyệt bị chị L nhắn tin chửi bới.

Ấm ức vì bị chửi, Nguyệt đã nhờ Nhật đập phá xe ô tô của chị L để trả thù. Sau khi nhắn tin qua lại để xác định chính xác vị trí, hình ảnh chiếc xe của chị L và thống nhất tiền thù lao.

Chiều 16-9, Nhật ra chợ mua hai bình xịt sơn đen và trắng đem về nhà cất giữ. Sau đó, Nhật gọi cho Nam qua nhà ăn tối rồi hẹn nhau đi đập phá xe.

Khoảng 2 giờ ngày 17-9, Nhật chở Nam đến tiếp cận vị trí chiếc xe đang đậu trên vỉa hè. Sau đó cả hai xịt sơn xung quanh thân xe và bỏ đi về.

Về đến nhà, Nhật gọi Messenger cho Nguyệt thông báo việc vừa xịt sơn chiếc xe ô tô thì Nguyệt không đồng ý mà yêu cầu Nhật phải đập phá chiếc xe, đồng thời hứa sẽ cho Nhật và Nam mỗi người 10 triệu đồng sau khi xong việc.

Cả hai sau đó quay lại chỗ chiếc xe và tiếp tục cầm búa đập vỡ kính chắn gió phía sau, kính lái và kính hai bên cửa xe. Để làm tin, Nhật dùng điện thoại gọi video call qua Messenger cho Nguyệt để Nguyệt chứng kiến sự việc.

Đến sáng ngày 17-9, Nguyệt cho số điện thoại của người thân và bảo Nhật đến nhận trước 10 triệu đồng. Số tiền này Nhật chia một nửa cho Nam, nửa còn lại dùng để tiêu xài cá nhân.

Nhật có sáu tiền án và hai tiền sự còn Nam có một tiền án, một tiền sự.

Lê Phi