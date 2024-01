(PLO)- Hai mẹ con chở nhau đi khám bệnh về thì không may xảy ra vụ tai nạn, hai mẹ con ngã xuống đường đúng lúc xe tải chạy qua.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào trưa 22-1, trên quốc lộ 46A (thuộc địa phận xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) làm hai mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Vào thời điểm nêu trên, xe máy 37M1-952.xx va chạm với xe máy điện do chị TTN (29 tuổi, ngụ xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) điều khiển đi cùng chiều hướng thị trấn Nam Đàn - TP Vinh.

Vụ va chạm khiến hai người trên xe máy bà OTH (53 tuổi) cùng con gái PTT (26 tuổi, cùng ngụ xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) ngã xuống đường.

Cùng lúc này, xe đầu kéo 37H-055.xx do tài xế Văn Đức Hiền (34 tuổi, ngụ phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển đi cùng chiều cán qua người hai mẹ con bà H. Vụ tai nạn khiến hai mẹ con bà H tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an huyện Nam Đàn và Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường, phân luồng tránh ách tắc giao thông kéo dài, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đắc Lam