Tỉ lệ giải quyết án hình sự của VKSND TP Thủ Đức đạt gần 100%

Chiều 17-1, VKSND TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024.



Theo báo cáo, năm 2023, đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, đối với án tại CQĐT Công an TP Thủ Đức, VKSND cùng cấp đã thụ lý 1.617 vụ/1.665 bị can (CQĐT đã giải quyết 1.136 vụ/1.025 bị can).

Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Huỳnh Thị Ngọc Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: MINH CHUNG

Trong đó, ban hành KLĐT và đề nghị truy tố 553 vụ/993 bị can, đình chỉ điều tra 16 vụ/18 bị can, tạm đình chỉ 567 vụ/14 bị can. Tỉ lệ giải quyết án của CQĐT đạt 70,2%. Hiện đang còn giải quyết 481 vụ/630 bị can, không có án quá hạn điều tra.

Trong giai đoạn điều tra, VKSND TP Thủ Đức cũng đã phối hợp tốt với CQĐT, kịp thời có văn bản yêu cầu CQĐT xác minh tài sản của bị can để áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với vụ án trốn thuế, đảm bảo thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt.

Kết quả trong khi CQĐT xác minh tài sản kết hợp các biện pháp động viên, giải thích, bị can đã chủ động nộp lại toàn bộ số tiền thất thoát của Nhà nước, tỉ lệ thu hồi đạt 100%.

VKSND TP Thủ Đức đảm bảo 100% các đối tượng bị giam giữ, bị can bị khởi tố được KSV tham gia hoạt động lấy lời khai, hỏi cung.

Viện cũng đảm bảo thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự từ khi khởi tố vụ án đạt 100%. Không có trường hợp nào đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, đình chỉ điều tra do miễn TNHS nhưng không đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu tham dự hội nghị triển khai công tác năm 2024 của VKSND TP Thủ Đức. Ảnh: MINH CHUNG

Đối với án tại VKSND TP Thủ Đức, năm 2023, Viện thụ lý 553 vụ/993 bị can (đã truy tố 551 vụ/990 bị can). Tỉ lệ giải quyết án của Viện đạt tỉ lệ 99,6%, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu yêu cầu từ 95% trở lên).

Ngoài ra, năm 2023, VKSND TP Thủ Đức không có vụ án nào bị tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của KSV (đã được Phòng nghiệp vụ của VKSND TP.HCM thẩm định và đồng ý kết quả).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa – Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM biểu dương những kết quả mà VKSND TP Thủ Đức đã đạt được trong năm 2023.

Bà Hoa đề nghị VKSND TP Thủ Đức trong năm 2024 tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với CQĐT, Tòa án cùng cấp để giải quyết các vụ án, vụ việc một cách chặt chẽ, đúng pháp luật…

Thực hiện nghiêm nguyên tắc suy đoán vô tội Năm 2024, VKSND TP Thủ Đức sẽ tiếp tục thực hiện tốt các công tác trọng tâm, đặc biệt là giải quyết các vụ án hình sự. Theo đó, Viện sẽ thực hiện nghiêm các nguyên tắc của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, trong đó chú trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, trọng chứng hơn trọng cung, kịp thời thu thập và chuyển hóa chứng cứ ngay khi bị can khai nhận hành vi để đảm bảo việc chứng minh tội phạm kể cả khi phản cung…

VKSND quận Tân Bình, TP.HCM: Chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ quan trọng nhất (PLO)- Ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy Tân Bình, đánh giá năm 2023 VKSND quận Tân Bình nổi bật là trách nhiệm công tố được đề cao, đảm bảo yêu cầu xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật...

MINH CHUNG