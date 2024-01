Tiếp nhận nguồn tin tội phạm việc mua bán thanh long xuất sang Trung Quốc

(PLO)- Người bị tố cáo khai do các đối tác Trung Quốc nợ tiền, tuy nhiên các đối tác này đều khẳng định không có nợ nần gì về việc mua bán thanh long.

Ngày 26-1, Thượng tá Ngô Xuân Thủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ký thông báo về việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm gửi VKSND tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Hợp đồng gia công trái thanh long hai bên đã ký.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận nguồn tin về tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 8-2022 tại Công ty TNHH XNK Nông sản Hồng Đào (địa chỉ xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam).

Nội dung nguồn tin về tội phạm nêu: Vào ngày 18-8-2022, bà Trần Thị Thanh Trà (28 tuổi, thường trú xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc) có ký hợp đồng gia công trái thanh long để xuất khẩu sang Trung Quốc với Công ty Hồng Đào do bà Nguyễn Thị Hồng Đào làm Giám đốc Công ty.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 18-8-2022 đến 31-12-2022, hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản không quá 7 ngày sau khi hai bên chốt số tiền hàng và tiền gia công để ra thành phẩm.

Ngày 21-4-2023, bà Đào và bà Trà ký biên bản xác nhận công nợ giữa 2 bên theo hợp đồng gia công trái thanh long lập ngày 18-8-2022.

Cụ thể bà Trà xác nhận đang nợ bà Đào số tiền hơn 24 tỷ đồng và cam kết sẽ trả nợ cho bà Đào số tiền 750.000.000/tháng đến khi hết số nợ trên.

Ngày 27-8-2023, bà Trà đã trả cho bà Đào số tiền 1,5 tỷ đồng và đến nay không thanh toán thêm số tiền nào khác. Đến thời điểm hiện nay số tiền bà Trà còn nợ bà Đào là hơn 22,6 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, bà Trà giải thích việc nợ tiền hàng nói trên là do các đối tác Trung Quốc nợ tiền bà Trà và thua lỗ trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, bà Trà không có tài liệu để chứng minh việc này.

Đồng thời tại biên bản làm việc ngày 11-12-2023, bà Đào cung cấp cho cơ quan điều tra các tài liệu liên quan đến các khoản nợ Trà đang nợ. Trong đó có đơn tường trình và cam kết của các khách hàng Trung Quốc đều trình bày không còn nợ nần gì với bà Trà.

Theo cơ quan điều tra, số nợ hiện nay của bà Trà lên đến hơn 22, tỷ đồng.

Căn cứ quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Được biết, trước đó, bà Đào làm đơn tố cáo gởi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hàm Thuận Nam.

Trong văn bản trả lời do Thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam nêu: Bà Trà có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 22,6 tỷ đồng, có dấu hiệu bỏ trốn, tắt máy điện thoại không liên lạc được. Vụ việc này thuộc thẩm quyền xử lý của Công an tỉnh Bình Thuận.

Sau đó bà Đào làm đơn tố cáo đến Văn Phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận và sau thời gian xác minh, PC01 đã ra thông báo nêu trên.

