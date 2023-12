Tiêu hủy hơn 50.000 bao thuốc lá lậu ở Long An

(PLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An phối hợp Công an Thị xã Kiến Tường tổ chức tiêu hơn 50.000 bao thuốc lá lậu, là tang vật vi phạm hành chính bị lực lượng chức năng tịch thu trong thời gian qua.

Ngày 14-12, tại thị xã Kiến Tường (Long An), Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An phối hợp Công an thị xã Kiến Tường tổ chức tiêu hủy 50.828 gói thuốc lá lậu.

Đây là số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu do lực lượng Công an các huyện Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Đồn Biên phòng Bình Thạnh tịch thu trong các vụ buôn lậu thời gian qua.

Lực lượng chức năng tiến hành tiến hành tiêu hủy hơn 50.000 bao thuốc lá lậu. Ảnh: TH

Trong đó, Công an thị xã Kiến Tường thu giữ trên 27.600 gói, huyện Vĩnh Hưng thu giữ trên 2.400 gói, huyện Mộc Hóa thu giữ trên 6.300 gói, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thu giữ trên 2.700 gói, Đồn Biên phòng Sông Trăng thu giữ 8.000 gói, Đồn Biên phòng Bình Thạnh thu giữ 3.000 gói và Hải quan cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thu giữ 600 gói.

Việc tiêu hủy thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bị tịch thu nhằm tuyên truyền bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn nạn buôn bán, vận chuyển và lưu hành thuốc lá ngoại nhập lậu, nhất là vào dịp cuối năm 2023; tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng cho thị trường sản xuất trong nước./.

