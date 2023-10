Truy bắt thanh niên lái ô tô chở 10.000 bao thuốc lá lậu

Chiều ngày 20-10, thông tin từ Công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, đã bàn giao Cao Hoan Xuồng (23 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) cho Công an huyện Đức Huệ thụ lý điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cao Hoan Xuồng bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CTV

Tối 19-10, Tổ tuần tra Công an xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 62LD-020.26 do Cao Hoan Xuồng điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Lúc này, Xuồng quay đầu xe bỏ chạy, sau đó để lại xe trên đường rồi xuống xe lẩn trốn vào bụi cây bên đường. Lực lượng trong tổ tuần tra đã truy đuổi sát và bắt giữ được Xuồng.

Qua kiểm tra bên trong xe có 10.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật.

HUỲNH DU