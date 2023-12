Ngày 23-12, lực lượng công an TP Tân An, Long An có mặt tại hiện trường, làm các thủ tục xác minh thông tin trước khi bàn giao thi thể người đàn ông nhảy cầu Tân An tự tử. Nạn nhân được xác định tên P., (41 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa).

Video nơi nạn nhân nhảy từ cầu Tân An xuống sông Vàm Cỏ Tây.

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 9 giờ sáng nay, người nhà đã phát hiện thi thể anh P. nổi lên trên sông Vàm Cỏ Tây, đoạn gần chợ phường 2, TP Tân An cách nơi anh P. nhảy cầu hơn 500m.

Thi thể người đàn ông được đưa lên bờ gần nơi nạn nhân đã nhảy xuống. Ảnh: CTV

Theo gia đình, anh P. chưa lập gia đình, trong khoảng thời gian gần đây, anh có dấu hiệu trầm cảm. Hiện gia đình nạn nhân đang làm các thủ tục để đưa thi thể anh về an táng.

Trước đó, khoảng gần 10h ngày 21-12, tại cầu Tân An trên tuyến tránh TP Tân An, một người đàn ông điều khiển mô tô 62K2-7603 lưu thông hướng từ TP.HCM đi miền Tây.

Khi đến giữa cầu Tân An, người này bất ngờ bỏ xe lại, trèo qua lan can rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích.

Người đàn ông bỏ xe máy trên cầu, nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây (PLO)- Người đàn ông chạy xe máy đến cầu Tân An thì bỏ lại, trèo qua lan can rồi lao mình xuống sông Vàm Cỏ Tây.

HUỲNH DU