Tổng thống Ba Lan xác nhận tên lửa bay lạc qua nước mình là từ Ukraine

(PLO)- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda xác nhận tên lửa bay lạc qua nước mình khiến 2 người thiệt mạng là "tai nạn đáng tiếc" từ hệ thống phòng không của Ukraine.

Ngày 16-11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói vụ tên lửa rơi ở nước này "có lẽ là một tai nạn đáng tiếc". Ông cho rằng tên lửa này do không lực lượng phòng không Ukraine phóng ra để đánh chặn tên lửa của Nga nhưng không may bay sang Ba Lan, tờ The Guardian đưa tin.

Theo ông Duda, hiện không có căn cứ nào để tin rằng vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan là một cuộc tấn công có chủ đích hoặc do Nga phóng ra. Ông nói thêm rằng rất có khả năng tên lửa này do Nga sản xuất và đã được lực lượng phòng không Ukraine sử dụng.

Trước đó, ngày 15-11, một tên lửa đã bay lạc sang lãnh thổ Ba Lan - một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khiến hai người thiệt mạng.

Ngay sau vụ việc, Mỹ và các đồng minh NATO đã họp khẩn để bàn về tình hình. Cùng lúc đó, chính phủ Ba Lan cho biết Ngọai trưởng Zbigniew Rau đã triệu tập đại sứ Nga và "yêu cầu giải thích chi tiết ngay lập tức".

KHÁNH NHƯ