Toyota và 3 nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác thừa nhận gian lận trong kiểm tra an toàn

(PLO)- Bốn nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã bị Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản phát hiện gian lận về chứng nhận và an toàn.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản bao gồm Toyota, Honda, Mazda và Suzuki. Việc gian lận này bị phát hiện sau khi cơ quan chức năng điều tra Daihatsu và Hino (cả hai đều là công ty con của Toyota) bị kết tội gian lận trong các bài kiểm tra khí thải.

Bốn nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã bị Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản phát hiện gian lận về chứng nhận và an toàn. Ảnh: Carbuzz.

Bộ cáo buộc rằng có sự bất thường trong dữ liệu do các nhà sản xuất ô tô này cung cấp để kiểm tra an toàn và khí thải, dữ liệu đã bị các OEM này thao túng. Vì vấn đề này, Mazda và Toyota đã được lệnh tạm dừng việc giao một số loại xe trước khi điều tra tại trụ sở chính của mỗi hãng.

Toyota gian lận dữ liệu an toàn của người đi bộ và người ngồi trong xe

Ở Nhật Bản, các nhà sản xuất ô tô tự chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra độ an toàn và gửi kết quả. Do đó, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota đã gửi dữ liệu giả mạo về 3 mẫu xe vẫn đang được sản xuất và 4 mẫu xe đã ngừng sản xuất.

Trong một trường hợp, nhà sản xuất ô tô đã đo thiệt hại do va chạm chỉ ở một bên mui xe thay vì cả hai như quy định của pháp luật Nhật Bản. Sau đó, Toyota cho biết không có mối lo ngại nào về an toàn hoặc lý do khiến khách hàng nên ngừng lái xe.

Trong số bảy mẫu xe được xác định liên quan đến cuộc điều tra, ba mẫu xe vẫn được bán ở Nhật Bản và lệnh ngừng bán đã được đưa ra đối với những mẫu xe này.

Trả lời báo chí, Chủ tịch Toyota Akio Toyoda thẳng thắn đánh giá xe được bán ra mà không trải qua các quy trình xác minh phù hợp nhưng thừa nhận Toyota đã tuân thủ việc cung cấp đầy đủ dữ liệu cần thiết cho Bộ.

Shinji Miyamoto, Giám đốc Nhóm Xúc tiến Khách hàng của Toyota, giải thích rằng việc thử nghiệm đáng lẽ phải được tiến hành trên những mẫu xe được trang bị túi khí đánh lửa hẹn giờ cụ thể nhưng Toyota đã sử dụng dữ liệu phát triển thay vì dữ liệu được kiểm tra lại để đưa xe ra thị trường.

Mazda

Mazda xác nhận hai lĩnh vực mà hãng không tuân thủ các quy định của Nhật Bản. Đầu tiên là việc xử lý dữ liệu thử nghiệm va chạm không thường xuyên, trong đó một thiết bị bên ngoài kích hoạt túi khí kích hoạt theo thời gian thay vì tác động thực tế trong quá trình thử nghiệm va chạm.

Ba mẫu xe bị ảnh hưởng bởi quy trình thử nghiệm này, tất cả đều không còn được sản xuất. Tuy nhiên, Mazda cho biết các mẫu xe này đã được đánh giá lại và đều an toàn khi sử dụng.

Thử nghiệm thứ hai, Mazda đã phớt lờ các quy định liên quan đến khí thải, trong đó các kỹ sư của Mazda đã thử nghiệm hai mẫu xe có phần mềm không phù hợp với phần mềm của xe được giao cho khách hàng và thời điểm đánh lửa đã được sửa đổi để vượt qua các bài kiểm tra. Cả hai mẫu xe đều đã tạm dừng sản xuất và xuất khẩu cho đến khi được điều tra, kiểm tra lại.

Honda làm giả các bài kiểm tra tiếng ồn

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Honda đã phát hiện ra hai điểm bất thường, cả hai đều không nghiêm trọng nhưng có tổng cộng 22 xe bị ảnh hưởng. Tất cả các mẫu hiện đã ngừng sản xuất. Trong một trường hợp, công suất đầu ra không đều của động cơ điện hoặc động cơ đốt trong của một chiếc xe được coi là độ lệch chuẩn (tám mẫu xe bị ảnh hưởng) và Honda đã công bố xếp hạng không chính xác về công suất động cơ điện.

Honda cũng đã sử dụng số liệu trọng lượng không chính xác trong khi kiểm tra mức độ tiếng ồn, điều này có thể ảnh hưởng đến việc một chiếc xe vượt qua hay thất bại. Những sai phạm của Honda kéo dài từ năm 2009-2017.

Suzuki gian lận khoảng cách dừng

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Suzuki chỉ giới hạn ở Suzuki Alto LCV sản xuất từ ​​​​năm 2014 đến năm 2017. Khoảng cách dừng được đo trong thử nghiệm thực tế dài hơn khoảng cách mà Suzuki đưa ra, dẫn đến áp lực lên bàn đạp phanh ít hơn so với yêu cầu khi thử nghiệm. Thay vì chạy lại bài kiểm tra, Suzuki đã điều chỉnh các con số.

Hiện các cơ quan chức năng sẽ đánh giá lại các mẫu xe bị ảnh hưởng có an toàn để bán hay không. Đối với các mẫu xe hiện đang được bán, việc sản xuất đã bị tạm dừng và nếu phát hiện không an toàn, người tiêu dùng sẽ được thông báo.