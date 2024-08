TP Cần Thơ xin Trung ương nghị quyết mới với các cơ chế đặc thù, riêng biệt để phát triển 30/08/2024 18:42

Chiều 30-8, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và tám tháng đầu năm, nhiệm vụ cho những tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Video: TP Cần Thơ xin Trung ương nghị quyết mới với các cơ chế đặc thù, riêng biệt để phát triển

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển, đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế của TP có tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ ở một số lĩnh vực nhưng vẫn chưa đạt tiến độ so với kế hoạch của năm. Tỉ lệ tăng còn thấp, chưa đạt kỳ vọng của TP.

Một số công trình đầu tư công triển khai còn chậm. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt theo yêu cầu đề ra. Thu ngân sách còn chậm, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất. Thu hút đầu tư ngoài ngân sách chưa có chuyển biến…

Để đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, trong tháng 9 và những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt thực hiện hiệu quả 13 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, ông đề nghị cần tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; khẩn trương rà soát, tham mưu UBND TP các dự án, đề án, quy hoạch để cụ thể hóa trong việc thực hiện Quy hoạch TP.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù mới mang tính đột phá, phù hợp thực tiễn của TP để đề xuất trung ương xem xét khi sơ kết các nghị quyết của trung ương.

Theo Phó Chủ tịch TP Cần Thơ, TP xin trung ương có nghị quyết mới, trong đó đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù, riêng biệt đối với TP. Qua đó, tạo động lực, tạo đòn bẩy, tạo ra cơ chế chính sách đặc thù thực sự TP Cần Thơ triển khai thực hiện được mà thực hiện được sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các khó khăn vướng mắc của TP.

Phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 8. Ảnh: NHẪN NAM

Về các mục tiêu, chỉ tiêu, ông Dương Tấn Hiển cho rằng việc thu ngân sách không thể không đạt được và phải đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu này. Hiện nay, tỉ lệ giải ngân xây dựng cơ bản mới đạt hơn 40% so với chỉ tiêu HĐND giao và so với chỉ tiêu trung ương giao chưa đạt 40%, trong khi TP phấn đấu đạt trên 95% thì phải có giải pháp cụ thể. Một trong những giải pháp đó là điều chỉnh vốn giữa các dự án; triển khai công trình mới để hấp thụ vốn.

Thu ngân sách không phải chỉ có thu thuế, phí không mà còn các nguồn thu từ đất, bán tài sản, do vậy trong tháng 9 này, UBND TP giao văn phòng làm việc với Cục Thuế và các sở liên quan để có giải pháp cụ thể, đảm bảo việc thu ngân sách phải đạt và vượt.

Cạnh đó, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cũng giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát giải quyết các vướng mắc cho các dự án, nhất là đối với các dự án có vốn lớn. Sở TN&MT được giao tập trung hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất công, bán đấu giá tài sản công theo kế hoạch đã đề ra…