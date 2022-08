TP.HCM tập trung kiểm tra các quán ăn có bán rượu, bia

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP liên tiếp xảy ra một số vụ ngộ độc rượu do sử dụng rượu có chứa methanol, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Do đó, chiều 9-8, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm TP.HCM đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác an toàn thực thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đồ uống có cồn trên địa bàn.

Theo đó, Ban quản lý ATTP TP.HCM được giao tập trung thanh tra, kiểm tra ATTP với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu rượu, bia, đồ uống có cồn. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu, bia, đồ uống có cồn.

Tập trung kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm rượu, bia, đồ uống có cồn…tập trung truy xuất nguồn gốc đối rượu, bia, đồ uống có cồn.

UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức được giao phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất rượu thủ công, cơ sở kinh doanh rượu, bia, đồ uống có cồn quy mô nhỏ, lẻ, hộ kinh doanh cá thể, những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô nhỏ, lẻ, hộ kinh doanh cá thể có bán rượu, bia, đồ uống có cồn tiêu dùng tại chỗ...

Trong quá trình thanh, kiểm tra, các đoàn sẽ thực hiện lấy mẫu rượu, bia, đồ uống có cồn, gửi mẫu kiểm nghiệm thực phẩm tại các cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định. Thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với những cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh rượu, bia, đồ uống có cồn không đảm bảo ATTP và xử lý nghiêm khi có vi phạm. Thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 15-8 đến hết năm 2022.

Cùng ngày, Ban quản lý ATTP TP.HCM đã có công văn đề nghị UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng rượu hoặc sử dụng rượu không đảm bảo ATTP. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo đảm ATTP trong việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng các loại rượu không có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng.

Ban quản lý ATTP TP.HCM cũng đề nghị các địa phương tổ chức thanh, kiểm tra điều kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất rượu, đặc biệt là cơ sở sản xuất theo hình thức thủ công, các cơ sở kinh doanh rượu (cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh rượu, tiệm tạp hóa, các chợ...).

Đồng thời, xử lý nghiêm, đối với các trường hợp sản xuất và kinh doanh rượu không đảm bảo ATTP; nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xử lý, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm (nếu có xảy ra).

Theo Ban quản lý ATTP TP.HCM, sau khi tiếp nhận thông tin hai sinh viên tử vong, sáu người nguy kịch nghi do ngộ độc rượu, xảy ra trên địa bàn TP Thủ Đức, đội quản lý ATTP số 2 - Ban Quản lý ATTP TP.HCM đã kiểm tra điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cụ thể, đội kiểm tra tại số 10A Tăng Nhơn Phú, Khu phố 2, phường Phước Long B, TP Thủ Đức thuộc Công ty TNHH Nhà hàng MrBaoCuisine, có trụ sở chính tại 232/15/1 đường Đặng Văn Bi, Khu phố 1, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức. Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở đang kinh doanh dịch vụ ăn uống tại địa chỉ số 10A Tăng Nhơn Phú, Khu phố 2, phường Phước Long B, TP Thủ Đức không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, đồng thời sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Với các hành vi như trên, chủ cơ sở Công ty TNHH Nhà hàng MrBaoCuisine bị xử phạt với tổng số tiền là hơn 26,6 triệu đồng và buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực phẩm vi phạm. Đối với các trường hợp ngộ độc thực phẩm, Ban Quản lý ATTP TP.HCM sẽ chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra và sẽ có thông tin kịp thời đến người dân.