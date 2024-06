TP Nha Trang: Bất đồng với cư dân, chủ đầu tư có quyền cắt điện 6 thang máy? 19/06/2024 10:34

Ngày 19-6, nguồn tin của PLO cho biết, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Đại Dương vừa ký công văn gửi UBND phường Vĩnh Hải, Công an phường Vĩnh Hải, Công ty CP Nha Trang Bay và Ban quản trị chung cư Scenia Bay Residence.

Ông Dương yêu cầu Công ty CP Nha Trang Bay phải thực hiện ngay việc mở hệ thống điện, nước và hoạt động của thang máy nhằm đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, vận hành chung cư Scenia Bay Residence.

Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang giao phường Vĩnh Hải phối hợp với Công an phường này giám sát việc mở hệ thống điện, nước của Công ty CP Nha Trang Bay. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân không kích động, làm mất an ninh trật tự.

Đối với các tồn tại ở chung cư Scenia Bay Residence, UBND TP Nha Trang sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện.

Cắt điện cả thang máy chữa cháy, cấp cứu

Trước đó, chiều 17-6, ông Hoàng Bá Thái Bình, Trưởng ban quản trị chung cư chung cư Scenia Bay Residence, cho biết đã có đơn gửi các cơ quan chức năng để phản ánh về tình hình gây mất an toàn, an ninh trật tự do Công ty CP Nha Trang Bay gây ra tại Tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư Nha Trang Bay (Scenia Bay Residences) địa chỉ 25-26 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Cư dân chung cư Scenia Bay Nha Trang lo lắng khi bị cắt điện, nước. Ảnh: XH

Theo ông Bình, trong ngày 15, 16-6, tại khu vực nhà chung cư, chủ đầu tư đã cắt điện sáu thang máy trong tổng số tám thang máy. Trong số sáu thang máy bị ngắt điện có hai thang máy phục vụ mục đích cấp cứu, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển rác hàng ngày.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn can thiệp không đúng quy định, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống thang máy tại khu vực nhà chung cư khiến hệ thống thang máy không hoạt động được. Việc can thiệp không đúng quy định vào toàn bộ hệ thống thang máy chỉ được khắc phục khi bộ phận quản lý vận hành của khu vực nhà chung cư sử dụng chế độ “đi tự do không dùng thẻ an ninh thang máy".

Trao đổi với PLO, ông Lê Tiến Vĩnh, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang, cho biết đã nắm được tình hình xảy ra tại chung cư Scenia Bay Nha Trang.

Theo cư dân chung cư, việc chủ đầu tư cắt điện thang máy, can thiệp không đúng quy định vào hệ thống thang máy làm hạn chế khả năng di chuyển của cư dân. Việc này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại khu vực, đe dọa đến đời sống hàng ngày và khủng bố tinh thần của cư dân đang sinh sống tại tòa nhà. Đặc biệt là sẽ không kịp thời cấp cứu những trường hợp cần cấp cứu.

Xung đột ở chung cư Scenia Bay Nha Trang diễn ra nhiều năm nay. Ảnh: XH

“Lực lượng thuộc phòng đô thị đang phối hợp với UBND phường Vĩnh Hải để kiểm tra, xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền”- ông Vĩnh nói.

Trong hai ngày 17 và 18-6, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Trần Đức Long, Tổng giám đốc Công ty CP Nha Trang Bay, để làm rõ thêm chi tiết liên quan nhưng không nhận được phản hồi.

Khi chủ đầu tư "tự xử" với cư dân

Theo cư dân chung cư Scenia Bay, năm 2018 họ ký hợp đồng mua căn hộ tại chung cư này, nhận bàn giao và về sinh sống từ tháng 1-2020. Ban quản trị được thành lập từ tháng 5-2022 và được UBND TP Nha Trang công nhận có nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, Ban quản trị đã ký hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành là Công ty CP quản lý và khai thác tòa nhà VNPT (PMC).

Theo quy định tại điều 7 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016 ngày 15-2-2016 của Bộ Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung bởi các thông tư số 22/2016/TT-BXD, 28/2016/TT-BXD, 06/2019/TT-BXD, 07/2021/TT-BXD), việc quản lý phần sở hữu chung của nhà chung cư phải được giao cho đơn vị quản lý vận hành.

Đồng thời, tại khoản 4 điều 27 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư cũng có quy định mỗi tòa nhà chung cư chỉ có một đơn vị quản lý vận hành để quản lý vận hành phần sở hữu chung của tòa nhà.

Tuy nhiên, từ đó đến nay chủ đầu tư không thực hiện đúng nghĩa vụ bàn giao việc quản lý các hệ thống, thiết bị, diện tích chung cho ban quản trị, ban quản lý nhà chung cư.

Chung cư Scenia Bay Nha Trang tại số 25-26 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Ảnh: XH

Hiện, chủ đầu tư vẫn đang quản lý phần hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống PCCC, hệ thống máy chủ camera an ninh, quản lý tầng hầm giữ xe (trong đó có phần diện tích chung giữ xe máy, xe đạp của cư dân).

Tuy nhiên, chủ đầu tư quản lý không tốt, tự ý cắt điện hành lang, sảnh lễ tân, cắt nước, vô hiệu hoá hệ thống camera an ninh trên các máy trạm con đang giao cho ban quản trị quản lý, cắt điện hệ thống thang bộ thoát hiểm dẫn tới việc kẻ trộm đột nhập vào toà nhà trộm cắp tài sản.

Khi các sự cố xảy ra, chủ đầu tư không nỗ lực để khắc phục nhanh chóng khiến cư dân sinh sống trong tòa nhà thường xuyên bất an, an ninh an toàn không được bảo đảm, không có nước để sử dụng (từ 11-10-2023 đến 16-11-2023, mất nước gần hai tháng, không có để dùng, căn hộ A3702, B2804, khu vệ sinh tầng G).

"Dù ban quản trị đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao đầy đủ việc quản lý các hệ thống, thiết bị, diện tích chung, song chủ đầu tư vẫn không có thiện chí hợp tác.

Chúng tôi xin phản ánh và kêu cứu tới cơ quan, kính đề nghị can thiệp, yêu cầu chủ đầu tư không được thực hiện hành vi ngừng/tạm ngừng truyền tải điện và nước sinh hoạt khu vực nhà chung cư Scenia Bay Residences khi chủ đầu tư chưa đối thoại, làm việc, thống nhất chi phí điện, nước phần chung với ban quản trị”- ông Bình nói.

Liên quan chung cư Scenia Bay Residence, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư và ban quản trị khẩn trương phối hợp tiến hành bàn giao kinh phí bảo trì (gần 40 tỉ đồng) phần sở hữu chung theo quy định. Còn các vấn đề khác hiện UBND TP Nha Trang đang chủ trì xử lý theo thẩm quyền.