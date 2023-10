TP Thủ Đức sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn các trường học từ 1-11

(PLO)- Từ 1-11, TP Thủ Đức sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

UBND TP Thủ Đức vừa ban hành kế hoạch kiểm tra đột xuấtviệc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn TP Thủ Đức năm học 2023-2024.

Động thái trên được đưa ra sau khi báo Pháp Luật TP.HCM cũng như nhiều đơn vị báo chí khác phản ánh Công ty TNHH P cung cấp suất ăn bán trú công nghiệp cho nhiều trường trên địa bàn TP Thủ Đức không đảm bảo an toàn khiến phụ huynh lo lắng.

Sau sự việc phụ huynh Trường Tiểu học Phú Hữu, TP Thủ Đức phản ánh suất ăn bán trú không đảm bảo an toàn. UBND TP Thủ Đức sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị bếp ăn từ 1-11. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kiểm tra đột xuất, không báo trước

UBND TP Thủ Đức quy định đối tượng kiểm tra bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Cụ thể gồm:

- Cơ sở cung cấp suất ăn trong trường học;

- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các nguyên liệu, phụ gia, bao bì… được sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn;

- Các cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm được đăng tải trên các thông tin đại chúng hiện nay;

- Cơ sở có đơn phản ánh, khiếu nại về an toàn thực phẩm.

Các nội dung đoàn kiểm tra của TP Thủ Đức sẽ thực hiện gồm quy trình chế biến thực phẩm; chất lượng dinh dưỡng bữa ăn; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); Kiểm nghiệm nước sử dụng trong chế biến; Hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ mua vào, hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm, giấy tờ liên quan đến nguyên liệu, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở, bao gồm vệ sinh cơ sở, trang thiết bị và con người.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra thực hiện lấy mẫu sản phẩm có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, gửi mẫu kiểm nghiệm thực phẩm tại các trung tâm kiểm nghiệm được chỉ định.

Hình thức kiểm tra là kiểm tra đột xuất, không báo trước đơn vị kiểm tra.

Thực hiện kiểm tra từ 1-11 đến 30-11

TP Thủ Đức sẽ thực hiện kiểm tra trong tháng cao điểm từ ngày 01-11-2023 đến 30-11-2023. Sau thời gian nêu trên sẽ tiếp tục thực hiện theo các kế hoạch kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đã được ban hành và tham mưu bổ sung các kế hoạch phù hợp với từng thời điểm.

Theo UBND TP Thủ Đức, công tác kiểm tra phải bảo đảm tính khách quan, chính xác, đúng quy trình và thủ tục theo luật định; không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Sau sự việc, Trường Tiểu học Phú Hữu tạm ngưng tổ chức bán trú, các em học sinh ở nhà không thể về sẽ được phụ huynh mua cơm bên ngoài nhờ giáo viên hỗ trợ các bé ăn trưa. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức cán bộ quản lý trường học, người chế biến thực phẩm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phòng Y tế TP Thủ Đức chủ trì các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm TP Thủ Đức kiểm tra hồ sơ pháp lý có liên quan đến điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng dùng làm nguyên liệu chế biến trong các bếp ăn tập thể; Cơ sở bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm chịu trách nhiệm trong việc thực hiện thử nhanh, lấy mẫu xét nghiệm đối với các thực phẩm nghi ngờ.

Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức phối hợp với với Phòng Y tế rà soát danh sách các cơ sở cung cấp suất ăn, tổ chức bếp ăn.

UBND 34 phường tại TP Thủ Đức cử nhân sự tham gia đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra an toàn TP tại các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn.

NGUYỄN QUYÊN