TP Vũng Tàu công bố đường link, mã QR vị trí bãi đậu xe, nhà vệ sinh

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai đề xuất lùi thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành thêm 3 năm so với quyết định trước đó của Thủ tướng.

25/04/2023 18:57

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, phân luồng tổ chức giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy.