TP.HCM chỉ ra nhiều hạn chế trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- TP.HCM đã xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với năm trường hợp lãnh đạo, chỉ huy tại Công an TP.HCM để xảy ra sai phạm về tham nhũng tại đơn vị quản lý.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo phòng, chống tham nhũng quý II và sáu tháng đầu năm 2023.

Phát hiện sai phạm trong lực lượng công an

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, UBND TP cho biết trong sáu tháng đầu năm, TP đã phát hiện chín vụ tham nhũng với 27 người vi phạm qua báo cáo của sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc TP.

Trong đó, qua kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ tại các đơn vị trực thuộc Công an TP, đã phát hiện, xử lý hai vụ, tám trường hợp cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu liên quan tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể có hai công an bị cảnh cáo, năm công an bị giáng nhiều cấp bậc hàm và một công an bị tước danh hiệu.

Trong sáu tháng đầu năm 2023, trên địa bàn TP có 681 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác, giữa các phòng ban chuyên môn, giữa các phường, quận và các quận, huyện, sở, ngành, TP.

Tại Công an TP, qua thanh tra đột xuất, đã phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác tài chính, quản lý sử dụng đất tại Công ty 990. Vụ việc này đã kiến nghị và được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP thống nhất chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra Công an TP để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng tại công an TP, qua kiểm tra, xác minh phản ánh, báo cáo đối với năm/năm đơn phản ánh hành vi có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ Công an TP, kết quả có ba đơn đúng hoặc một phần đúng, một đơn không có cơ sở kết luận và một đơn sai.

Ba đơn đúng, gồm: Đơn phản ánh sai phạm của một cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS & HTTP) Công an quận Tân Phú khi còn là CSKV Công an phường Hòa Thạnh có dấu hiệu tiêu cực, nhận tiền của người dân để làm thủ tục tách, nhập hộ khẩu.

Đơn phản ánh Trưởng Công an phường 15, quận Gò Vấp lấy tiền đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị (phục vụ cơm trưa và sinh hoạt chung của đơn vị) để sử dụng sai mục đích. Đơn phản ánh cán bộ Đội Cảnh sát THAHS & HTTP Công an quận Tân Phú có dấu hiệu tiêu cực, nhận tiền của đối tượng bị lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để lo cho các đương sự được về.

Công an các đơn vị đã kiến nghị xử lý hai vụ/hai trường hợp sai phạm. Đồng thời, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ một vụ/một trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Về kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, trong sáu tháng đầu năm 2023, Công an TP đã xử lý liên đới trách nhiệm năm trường hợp lãnh đạo, chỉ huy để xảy ra sai phạm về tham nhũng tại đơn vị mình quản lý, trong đó khiển trách một cán bộ, giáng chức bốn cán bộ.

Vẫn còn cán bộ cố ý làm trái quy định để vụ lợi

UBND TP xác định công tác phòng chống tham nhũng có nhiều khó khăn, hạn chế do nhiều nguyên nhân.

Theo đó, UBND TP nhìn nhận tiến độ thực hiện điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng vẫn còn chậm do hầu hết là các vụ rất phức tạp, hành vi sai phạm đã xảy ra từ nhiều năm trước đây nên việc thu thập tài liệu, chứng cứ gặp nhiều khó khăn, lực lượng điều tra viên còn mỏng phải thực hiện điều tra, giải quyết nhiều vụ án, tố giác, tin báo về tội phạm khác nên cũng ảnh hưởng tiến độ điều tra.

Cán bộ, công chức và người dân còn e ngại, cả nể, chưa kiên quyết trong đấu tranh, góp ý phê bình, phản ánh, nên việc tiếp cận thông tin và hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh với hành vi tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Hiện còn thiếu quy định cụ thể để bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực cũng như nghiêm trị hành vi đe dọa, trả thù người tố cáo, dẫn đến tâm lý người dân, cán bộ, công chức còn e ngại trong việc đấu tranh, tố cáo các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách để thực hiện hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, vòi vĩnh, có ý làm trái những quy định, quy trình công tác để vụ lợi.

Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ của thanh tra sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức đối với các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền chưa được thường xuyên, chưa sâu nên việc phát hiện vi phạm (nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực...) trong giải quyết công việc liên quan đến công dân và doanh nghiệp chưa nhiều.

Công khai, minh bạch các dự án BOT, BT Thời gian tới, TP sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn. Đồng thời, thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực. Đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của TP, công tác quản lý đất đai, các dự án có nguồn vốn nhà nước, dự án BOT, BT, quản lý tài chính, tài sản trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước; cổ phần hóa doanh nghiệp; tuyển dụng, bổ nhiệm.... Qua đó, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

LÊ THOA