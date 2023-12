TP.HCM: Không để xảy ra 'điểm nóng' về an ninh trật tự, đua xe trái phép

Ban Chỉ đạo 138 thuộc UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong đó, Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện và TP Thủ Đức tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người thất nghiệp, mất việc làm; phát hiện, giải quyết từ sớm, ngay từ đầu các mâu thuẫn, xung đột xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, khiếu kiện, đình công, lãn công.

Từ đó, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Công an TP.HCM ra quân tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, nhất là giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; quản lý đối tượng tâm thần, “ngáo đá”, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, quản lý, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội.

Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện, TP Thủ Đức cũng được giao triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý cư trú tại các khu chung cư, nhà cao tầng, căn hộ cho thuê và các loại hình nhà cho thuê khác nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phạm tội.

Ban Chỉ đạo 138 các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng thời điểm Tết Nguyên đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm 2024.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, phương tiện vận chuyển quá tải...

"Triển khai thực hiện các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng…" - văn bản nêu rõ.

Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh TP phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và TP. Tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại địa bàn.

Sở GTVT cùng với lực lượng công an phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động giao thông vận tải gắn với việc kiểm soát phát hiện, ngăn chặn các vi phạm pháp luật.

Cục Quản lý thị trường TP được giao kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh xăng dầu, kinh doanh pháo nổ, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

LÊ THOA