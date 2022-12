TP.HCM: Nơi vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thêm bền chắc

(PLO)- Giám đốc Công an TP Hà Nội bác bỏ thông tin “4.700 cán bộ công an xin nghỉ vì sức ép kỷ luật”.

(PLO)- Bộ Công an thông tin về các vụ án kit test Việt Á, “chuyến bay giải cứu", lý giải về việc Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC) bỏ trốn có ảnh hưởng đến việc xét xử hay không?

19/12/2022 18:11

(PLO)- Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, đại diện Bộ Công an cho biết cơ quan công an đã khởi tố hai vụ án với tổng cộng 27 bị can.