TP.HCM phải tạo chuyển biến tích cực về dám nghĩ, dám làm

Ngày 30-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: DI LINH

Bám sát các vấn đề gai góc để giải quyết

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng qua tổng kết đã phát hiện những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, có hiệu quả, rút ra bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận.

Riêng những vấn đề chưa làm được, hạn chế yếu kém thì từng cấp ủy, cơ quan tham mưu cũng đã nhìn nhận, rút ra bài học và đã đề ra giải pháp cho thời gian tới.

Điểm lại một số kết quả nổi bật, ông đánh giá công tác xây dựng đảng đã có nhiều bước tiến. TP đã triển khai hiệu quả, nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, có đề ra chương trình hành động, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện hiệu quả chủ đề năm đã đề ra.

Toàn đội ngũ đã nhận thức sâu sắc phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, quốc phòng an ninh là trọng yếu và “cán bộ là then chốt của then chốt”.

Ông cũng cho hay Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ cũng như các cấp uỷ đảng luôn tập trung lo cho đội ngũ cán bộ, để mọi người có trách nhiệm, tập trung cao độ để thực hiện sứ mệnh, trọng trách được giao.

Công tác tổ chức xây dựng đảng cũng chú trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từng cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự hội nghị. Ảnh: DI LINH

Các cấp tăng cường đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của cấp uỷ, tổ chức đảng, triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp bộ máy cán bộ; hoàn thành cơ bản, có chất lượng công tác quy hoạch, có kế hoạch đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ để chuẩn bị cho việc kiện toàn trước mắt, đồng thời chuẩn bị đội ngũ cho nhiệm kì tới.

“Đã có những thông điệp chỉ đạo cũng như tinh thần phát động cho đội ngũ cán bộ tự soi tự sửa mình, tự nỗ lực cố gắng để qua đó người dân giám sát, cung cấp thông tin nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu của TP” - Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp được tập trung, chỉ đạo thường xuyên bằng nhiều biện pháp, ngày càng đồng bộ, hiệu quả hơn và có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác xây dựng chính quyền ngày càng đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, từng bước khẳng định HĐND là cơ quan đại diện tin cậy của đồng bào cử tri TP.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp được tập trung đổi mới toàn diện, sâu sắc, tuân thủ nghiêm chế độ trách nhiệm của tập thể, cá nhân… có sự phân định rạch ròi, mạnh dạn phân cấp, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực.

Tổ chức bộ máy của các sở, các cơ quan uỷ ban, các ngành, cấp quận cũng như cấp cơ sở, đặc biệt là TP Thủ Đức được kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cũng như cơ chế mà Nghị quyết 98 đã trao...

Thực hiện công khai minh bạch gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả chất lượng công vụ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu gắn với kỉ luật, kỉ cương.

Công tác dân vận ngày càng đi sâu vào thực chất, bám sát những vấn đề gai góc cuộc sống đặt ra, ngày càng "trọng dân, gần dân". Đã có một số cách làm sáng tạo, phát huy dân chủ với các hình thức linh động trong hoạt động tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân.

“Số vụ việc đông người, số vụ xảy ra trong nhân dân chúng ta đã giải quyết, kéo giảm xuống bằng những hoạt động thiết thực "- Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhìn nhận.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng

Tuy vậy, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng việc vận hành bộ máy có lúc có nơi còn chưa đồng bộ, kém hiệu quả, có lúc thiếu chủ động, nhất là công tác phối hợp.

"Chúng ta ngày càng ý thức được rằng phải nâng cao trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm. Năm nay, khâu này phải quyết liệt, từng bước tạo chuyển biến tích cực hơn"- ông nói và cho rằng cần mạnh dạn đề xuất, kiến nghị để có thể thí điểm thực hiện cơ chế cải cách nhanh nhất mà vẫn đảm bảo các quy định pháp luật.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước. Ảnh: DI LINH

Định hướng cho toàn đội ngũ, ông yêu cầu tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 ngày càng đi vào cuộc sống. Ông đề nghị các cấp, người đứng đầu các cấp nên đưa ra kế hoạch, biện pháp kiểm tra, giám sát, uốn nắn với tinh thần "kế hoạch 1, kiểm tra uốn nắn 20".

Năm 2024, Đảng bộ TP.HCM chọn chủ đề năm là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội".

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói, TP đặt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu là bởi hiện nay cả nước có nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định. Ngay tại TP.HCM cũng đã có những trường hợp như thế. Đây là lúc TP cần rút ra những bài học kinh nghiệm để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt chất lượng hàng đầu.

Ông cũng cho biết gần đây phía trung ương khi kiểm tra có những trường hợp có sai phạm nhưng không có động cơ vụ lợi, tình thế cấp thiết vì nhân dân, cộng đồng thì các cơ quan xem xét rất kỹ và có những tình tiết giảm nhẹ tối đa.

“Làm gì cũng có rủi ro, bình thường trong cuộc sống không làm cũng có nhưng đừng để hối tiếc vì chúng ta vi phạm do động cơ cá nhân. Đó là đạo đức, là danh dự nhân phẩm...” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Ông cũng yêu cầu chú ý đến công tác truyền thông và các chương trình hành động như xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh… Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, công tác chuyển đổi số…

THANH TUYỀN