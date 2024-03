TP.HCM sẵn sàng cho Hội Báo toàn quốc năm 2024

UBND TP.HCM vừa có kế hoạch phối hợp, triển khai tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2024 tại TP.HCM.

Hội Báo toàn quốc năm 2024 tại TP.HCM có chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”, do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND TP tổ chức.

Hội Báo toàn quốc năm 2023 được tổ chức ở Hà Nội. Ảnh: Báo Nhân Dân

Thời gian tổ chức sự kiện từ ngày 15-3 đến 17-3 trên tuyến đường Lê Lợi (từ đường Nguyễn Huệ đến bùng binh Quách Thị Trang, quận 1) với nhiều nội dung như gian trưng bày báo chí, quảng bá sản phẩm OCOP, khu vực trực bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, trao giải thưởng, chương trình văn hóa, nghệ thuật…

Hội Báo toàn quốc năm 2024 được tổ chức nhân kỷ niệm 99 năm chặng đường vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, hướng tới 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng thời chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và TP.HCM như 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 48 năm ngày TP Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội Báo cũng nêu bật những thành tích to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam; quảng bá sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong nước…

Đây là dịp để tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo, người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người dân, nâng cao uy tín của báo chí trong đời sống xã hội.

UBND TP.HCM giao Sở TT&TT là đơn vị đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị hỗ trợ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2024; Hỗ trợ, hướng dẫn cấp phép hội thảo quốc tế về “Diễn đàn báo chí toàn quốc”, họp báo thông tin về Hội Báo.

Sở VH&TT hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục cấp phép triển lãm; hướng dẫn treo băng rôn, nghi thức dâng hoa tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sở GTVT chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ hỗ trợ bàn giao mặt bằng đường Lê Lợi từ ngày 9-3 đến ngày 20-3 để thi công và phục vụ Hội Báo toàn quốc; điều chỉnh lộ trình giao thông và thông tin cho người dân biết.

Công an TP chủ trì đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại khu vực tổ chức Hội Báo toàn quốc…

