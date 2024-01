TP.HCM tổng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Tết

Khuya 25 rạng sáng 26-1, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn đã đến làm việc với ban quản lý các chợ đầu mối về tình hình cung ứng nguồn hàng, công tác quản lý, kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết… Đồng thời đoàn cũng thăm hỏi tiểu thương về tình hình kinh doanh, tiến hành lấy mẫu thử ngẫu nhiên.

Kiểm tra nghiêm ngặt

Tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM), ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ, cho biết năm nay, người tiêu dùng có phần tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, do vậy chỉ số tăng giá đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu từ nay đến Tết sẽ ổn định và không tăng giá đột biến.

Dự kiến trong tuần cận Tết, sản lượng hàng hóa nhập chợ sẽ tăng 20%-35% so với ngày thường; trong đêm cao điểm (dự kiến từ ngày 26 đến 27 tháng Chạp), sản lượng có thể tăng 40%-60%, đạt khoảng 3.200-4.000 tấn/đêm. Đặc biệt, các mặt hàng hoa tươi sẽ tăng gấp 20 lần (từ rằm tháng Chạp đến đêm 28 tháng Chạp), tập trung vào các loài hoa cúng, hoa chưng Tết.

“Thời điểm hiện tại, giá cả các mặt hàng đang giữ mức ổn định. Những ngày cận Tết, giá cả sẽ có phần tăng nhẹ theo nhu cầu tiêu dùng, tuy nhiên chợ sẽ đảm bảo giá cả không tăng đột biến và cung ứng đủ hàng hóa cho thị trường” - ông Tân cho biết.

Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn Lê Văn Tiển cho biết hàng hóa tại chợ được giám sát chặt chẽ. Đồng thời xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm.

Theo ông Tiển, nguồn hàng nhập chợ vào tháng cận Tết dự kiến khoảng 75.600 tấn, trung bình khoảng 2.520 tấn/ngày đêm. Đặc biệt sáu ngày có biến động mạnh là từ ngày 25 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp, lượng hàng tăng khoảng 10% so với ngày bình thường. Riêng với thịt heo, ngày 29 tháng Chạp dự kiến đạt 760 tấn/ngày đêm, tăng 100% so với ngày thường.

An toàn vệ sinh thực phẩm luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong dịp Tết. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trao đổi với tiểu thương tại chợ Bình Điền khuya 25-1. Ảnh: VÕ THƠ

Năm nay, một số mặt hàng có giá bán thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái như củ kiệu (45.000-50.000 đồng/kg so với năm trước là 70.000 đồng/kg, giảm 28%). Ngược lại, heo hơi loại 1 có giá bán 59.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước là 58.500 đồng/kg, tăng 0,8%.

Ông Tiển cho biết: “Chợ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra giá cả, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chống đầu cơ, găm hàng tạo sự khan hiếm giả góp phần ổn định giá cả trên thị trường”.

Sáng 26-1, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã đến kiểm tra chất lượng hàng hóa Tết tại chợ Bình Tây (quận 6). Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2024 trên địa bàn chợ, Ban quản lý chợ Bình Tây đã tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát về tình hình kinh doanh và các điều kiện kinh doanh thực phẩm của các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chợ.

Kiên quyết chặn thổi giá, găm hàng

Qua kiểm tra tại các chợ đầu mối, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng nhận định năm nay lượng hàng cung ứng Tết dồi dào, giá cả hàng hóa đa phần ổn định.

“Các đơn vị quản lý chợ đầu mối và các sở, ngành liên quan phải tăng cường kiểm soát để không tạo ra chuyện ghim hàng, tạo sự khan hiếm hàng hóa giả để rồi thổi giá. Ngoài ra cần theo dõi tình hình hàng hóa để có điều chỉnh kịp thời, phù hợp để phục vụ người dân dịp Tết” - ông Dũng yêu cầu.

Cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở An toàn thực phẩm và các công ty quản lý chợ đầu mối, địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đội Quản lý an toàn thực phẩm số 9 (thuộc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM) truy xuất nguồn gốc thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn. Ảnh: TRẦN MINH

“Tăng cường kiểm tra chất lượng đầu vào, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với các điểm bán hàng tự phát xung quanh các chợ đầu mối thì phải có biện pháp mạnh tay hơn để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, vệ sinh môi trường ngoài chợ và an toàn giao thông” - ông Dũng nhấn mạnh.

Trong khi đó theo Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ đầu mối rất quan trọng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới.

“Chợ đầu mối là nơi cung cấp nguồn hàng, thực phẩm cho nhiều chợ nhỏ, các bếp ăn tập thể cho đến các hộ gia đình… có thể nói là đi khắp TP. Do đó, nếu nguồn hàng không an toàn, không đảm bảo chất lượng thì rất nguy hại cho người dân” - bà Lan nói.

Theo bà Lan, hiện ban quản lý các chợ đầu mối cũng có một đội chuyên trách quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân TP.HCM vui xuân đón Tết an toàn.

Người tiêu dùng cần chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng Ngoài việc đẩy mạnh kiểm soát trực tiếp về an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, trong thời gian tới để giải quyết bài toán chợ tự phát cần có nhiều giải pháp căn cơ. Các đội quản lý an toàn thực phẩm sẽ đẩy mạnh phối hợp với địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm thực phẩm… để kịp thời phát hiện những sản phẩm kém chất lượng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng phải nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, lựa chọn thực phẩm, hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, cẩn thận với những hàng hóa trôi nổi, giá rẻ, đồng thời bảo quản thực phẩm an toàn, chế biến đúng cách… Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM

VÕ THƠ - TRẦN MINH