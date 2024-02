Trải nghiệm nhuộm khăn lụa bằng vỏ hành tây, bột nghệ... tại triển lãm ở TP.HCM

(PLO)-Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và Công nghệ dệt Việt Nam 2024 đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn và kết thúc ngày 1-3.

Ngày 28-2, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cùng Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức lễ khai mạc triển lãm Quốc tế ngành dệt may và Công nghệ dệt Việt Nam (VIATT) 2024.

Triển lãm thu hút hơn hơn 400 doanh nghiệp (DN) từ trong nước và 16 quốc gia và vùng lãnh thổ như Thụy Sỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan…

Các đơn vị tham gia sẽ giới thiệu đến khách tham quan các loại vải may mặc, len và sợi, hàng may mặc; sản phẩm dệt dân dụng; hàng dệt kỹ thuật và sản phẩm không dệt; công nghệ gia công dệt và công nghệ in.

Đặc biệt, khu gian hàng Thương hiệu quốc gia Việt Nam giới thiệu đến quan khách về thế mạnh, thương hiệu ngành dệt may Việt Nam.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm Việt Nam tại triển lãm.

Đơn cử như Tập đoàn Eland-Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dệt may Thành Công với khả năng thực hiện quy trình sản xuất theo chiều dọc hoàn chỉnh từ kéo sợi đan, dệt, nhuộm, may vá. Những thương hiệu đồ thể thao lớn như Adidas, K-Swiss… là khách hàng của đơn vị này.

Đáng chú ý tại triển lãm nhiều khách tham thích thú trải nghiệm cách dệt nhuộm bằng tay khăn lụa Việt Nam từ vỏ hành tây, hoa đậu biếc, bột nghệ…

Khu vực để khách tham quan trải nghiệm nhuộm khăn lụa bằng các nguyên liệu tự nhiên.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, dệt may giữ vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế, chiếm 12% - 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại quốc tế đang có nhiều biến động, mức tồn kho cao, nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may sụt giảm cùng chi phí nguyên, nhiên vật liệu tăng cao khiến DN gặp khó khăn trong tìm kiếm, duy trì thị trường, tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên liệu.

Để khắc phục những khó khăn trên, các DN Việt Nam cần chủ động tìm kiếm, tham gia vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, đặc biệt tập trung vào những công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao như thiết kế, từng bước chuyển mình lên vị trí cao hơn trong chuỗi sản xuất.

Theo bà Thắng, nhằm hỗ trợ DN tiếp cận với những công nghệ, xu hướng mới trên thế giới, phù hợp với định hướng và góp phần thực hiện các mục tiêu cụ thể đối với ngành dệt may, Bộ Công thương đã tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1643 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giầy đến năm 2030.

Theo đó, để triển khai các mục tiêu và định hướng của chiến lược, Bộ Công thương đang phối hợp với các hiệp hội trong việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững, trong đó sẽ đề xuất các chính sách để giúp DN dệt may chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh và bền vững.

Khăn lụa tơ tằm với các màu sắc từ sự kết hợp của hoa đậu biếc với bột điều đỏ, vỏ hành khô.

Vì vậy, VIATT 2024 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để DN dệt may kết nối với các DN quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất của các hãng dệt may toàn cầu.

Hơn nữa, ngành dệt may sẽ có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại của EU cũng như các dự án hỗ trợ để đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất xanh, giúp hàng Việt đáp ứng được các tiêu chuẩn của EU.

"Từ đó, đáp ứng quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, góp phần thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam phát triển theo xu hướng xanh và bền vững"-bà Thắng nói.

Một số hình ảnh khác tại triển lãm:

Các nguyên liệu đáp ứng sản xuất bền vững trong ngành dệt may được giới thiệu tại gian hàng.

Vải nhân tạo được doanh nghiệp Hồng Kông mang đến triển lãm.

Gian hàng vải may mặc của Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều khách quốc tế.

Khách hàng tỉ mỉ xem từng loại vải được trưng bày.

Các sản phẩm thân thiện với môi trường, xanh được khách tham quan quan tâm.

Gian hàng dệt may của Pakistan tại triển lãm.

Khu vực doanh nghiệp Nhật Bản giới thiệu công ty là đơn vị sản xuất gia công theo yêu cầu, nhận đơn hàng nhỏ.

Theo Bộ Công thương, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam đạt khoảng 40,3 tỉ USD, giảm 9,2% so với năm trước đó. Tính đến 15-2-2024 kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 4,9 tỉ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2024, ngành dệt may phấn đấu đạt 44 tỉ USD, tăng 9% so với năm ngoái.

TÚ UYÊN