Trinh sát bắt 2 người bị truy nã ở Bình Dương

Ngày 13-1, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao hai người đang bị truy nã cho công an địa phương để xử lý theo thẩm quyền.

Nhân (trái) và Việt bị bắt giữ và bàn giao cho công an các địa phương xử lý. Ảnh: TV

Trong đó, Phạm Thái Nhân (sinh năm 1977, quê Bến Tre) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản, được bàn giao cho Công an thị xã Bến Cát xử lý.

Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1996, quê Trà Vinh) bị truy nã về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được bàn giao cho Công an TP Dĩ An xử lý.

Trước đó, hai bị vcan đã bị khởi tố cho tại ngoại, nhưng cả hai sợ tội bỏ trốn và công an truy nã.

Theo hồ sơ, Nhân khi làm thợ hồ trên địa bàn thị xã Bến Cát lấy trộm 40 triệu đồng của chủ thầu nhưng bị phát hiện. Sau đó, Nhân bỏ trốn và bị các trinh sát hình sự bắt giữ tại TP Dĩ An (Bình Dương).

Còn Việt sử dụng hạng FC giả để xin lái xe cho một công ty tại TP Dĩ An. Khi đang lái xe trên đường, Việt bị lực lượng CSGT kiểm tra hành chính, phát hiện sử dụng bằng giả. Vụ việc được bàn giao cho Công an TP Dĩ An xử lý nhưng sau đó Việt đã bỏ trốn.

Khi Việt về thăm gia đình tại quê nhà thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ.

LÊ ÁNH