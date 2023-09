Trung Quốc chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng doanh số bán ô tô ở châu Âu

Được biết, các thương hiệu như BYD, MG, Lotus, Great Wall và Nio đều báo cáo mức tăng trưởng ba chữ số so với năm ngoái.

Trung Quốc một lần nữa chứng tỏ sự thống trị của mình trên bảng xếp hạng doanh số bán hàng ở châu Âu. Ảnh: Carscoops.

Trung Quốc một lần nữa chứng tỏ sự thống trị của mình trên bảng xếp hạng doanh số bán hàng ở châu Âu. Trong suốt tháng 8, công ty như BYD và MG đã chứng tỏ đạt doanh thu cao. Nó đánh bại các sản phẩm tương đương đã có từ lâu đời trong EU.

Theo dữ liệu là 95% doanh số bán ô tô mới ở Liên minh Châu Âu, bao gồm các quốc gia EFTA và Vương quốc Anh. Đồng thời xuất hiện Trung Quốc và được cho là ô tô của quốc gia này “tràn ngập” với giá cả phải chăng ở Châu Âu.

MG là một trong những người chiến thắng lớn nhất trong danh sách, với MG4 nổi tiếng lọt vào danh sách 40 sản phẩm bán chạy nhất Châu Âu.

Tổng doanh số bán hàng tại châu Âu của thương hiệu này vào tháng 8 năm 2023 gần như gấp ba so với cùng tháng năm ngoái. Ảnh: Carscoops.

Tổng doanh số bán hàng tại châu Âu của thương hiệu này vào tháng 8 năm 2023 gần như gấp ba so với cùng tháng năm ngoái, với 14.411 chiếc được bán ra so với 5.338 chiếc trước đó. MG đã bán nhiều hơn tháng trước so với Volvo, Suzuki và Mini.

BYD đã bán được 2.685 xe vào tháng trước ở châu Âu. Báo cáo doanh số bán hàng từng mẫu xe của Auto News Europe cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với 186 chiếc mà hãng này giao vào tháng 8 năm 2022.

Nhà sản xuất xe sử dụng năng lượng mới lớn nhất thế giới đã chứng kiến ​​doanh số bán Atto 3 (2.559) chiếm phần lớn. Atto 3 thậm chí còn bán chạy hơn những chiếc xe như Mercedes E-Class và BMW 5-Series và 4-Series.

Công ty con của Volvo có ​​doanh số bán hàng tăng vọt 250% trong tháng 8. Ảnh: Carscoops.

Polestar cũng bán được tương tự, với tất cả các phương tiện của họ hiện đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Công ty con của Volvo có ​​doanh số bán hàng tăng vọt 250% trong tháng 8, trong khi Lotus, Ora, BYD, Great Wall, Nio, Xpeng và MG cũng báo cáo những thành công tương tự. Mỗi công ty đều có doanh số tăng ba chữ số so với năm ngoái.

Các số liệu này khớp với các báo cáo trước đây liên quan đến sự thống trị mới của Trung Quốc ở châu Âu, với một làn sóng xe điện tràn ngập lục địa này.

Theo dữ liệu Hải quan, các lô hàng xe năng lượng mới của Trung Quốc (bao gồm cả xe hybrid và xe điện) đến Liên minh Châu Âu đã tăng 112% trong bảy tháng đầu năm 2023 và con số đáng kinh ngạc là 361% kể từ năm 2021.

Được biết, các nhà lãnh đạo EU đang tìm cách san bằng sân chơi này. Bên cạnh đó, Pháp đã nỗ lực hết sức để thực hiện luật mới của mình.

Theo dữ liệu Hải quan, các lô hàng xe năng lượng mới của Trung Quốc (bao gồm cả xe hybrid và xe điện) đến Liên minh Châu Âu đã tăng 112% trong bảy tháng đầu năm. Ảnh: Carscoops.

Đó là các tiêu chuẩn mới phân loại xe điện nào đủ điều kiện nhận trợ cấp sẽ có hiệu lực vào tháng 12. Yếu tố thay đổi liên quan đến mức độ xanh của năng lượng được sử dụng trong các nhà sản xuất ô tô và dự kiến ​​sẽ loại trừ hầu hết các xe điện của Trung Quốc do sự phổ biến của năng lượng tạo ra từ than trong ngành công nghiệp ô tô.

Tuy nhiên, không chỉ các nhà sản xuất Trung Quốc mới tạo ra làn sóng. Các thương hiệu không phải của Trung Quốc và không phụ thuộc vào Trung Quốc như Jeep, Lexus, Cupra và Renault đều có thể ghi nhận mức tăng doanh số bán hàng.

Tesla, công ty nhập khẩu phần lớn Model 3 và Model Y do Trung Quốc giao hàng tại châu Âu, đã bán được 30.679 ô tô vào tháng 8 năm 2023 - mặc dù một số Model Y được sản xuất tại Đức cũng góp phần vào doanh số này.

PHƯƠNG LÊ