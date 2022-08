Truy bắt nhóm hơn 50 thanh niên hỗn chiến bằng hung khí, bom xăng

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa có báo cáo kết quả giải quyết ban đầu vụ hẹn nhau hỗn chiến giữa hai nhóm khoảng 50 thanh niên.

Theo đó, rạng sáng ngày 24-8, Công an phường Xuân An, TP Phan Thiết nhận được tin về một thiếu niên bị một nhóm thanh niên hàng chục người sử dụng hung khí chém gây thương tích trên đường 19/4, phường Xuân An.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thái Trung (16 tuổi, ngụ phường Phú Thủy, Phan Thiết) bị đâm, chém gây ra 9 vết thương trên người.

Đến ngày 27-8. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Phan Thiết đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Duy (18 tuổi, trú phường Thanh Hải, Phan Thiết); Trần Thanh Tiến (19 tuổi, trú thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) và Trần Đình Cương (19 tuổi, Phú Long, Hàm Thuận Bắc).

Tại cơ quan Công an bước đầu nhóm này khai nhận trước đó một tuần, nhóm Nguyễn Thanh Tài (19 tuổi, trú tại thị trấn Phú Long) đến Phan Thiết chơi thì bị một nhóm thanh niên do Kiệt nhỏ (chưa rõ họ tên) dẫn đầu đâm gây thương tích tại một quán nhậu trên đường Tôn Đức Thắng.

Đến tối ngày 23-8, thông qua Facebook, nhóm của Nguyễn Thanh Tài và nhóm của Kiệt nhỏ hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại ngã tư Nguyễn Hội – Trường Chinh.

Trước khi đến điểm hẹn, hai nhóm với khoảng hơn 50 thanh niên đã mang theo rất nhiều mã tấu, kiếm, ba chĩa, thanh sắt nhọn, bom xăng…

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Kiệt nhỏ tập trung phường Phú Tài, mang theo hung khí ra điểm hẹn nhưng không thấy nhóm đối thủ nên mang theo hung khí đến thị trấn Phú Long tìm.

Khi đi đến địa phận xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc nhóm Kiệt nhỏ đổi ý quay về nhưng xe của Nguyễn Thái Trung bị hư và bị nhóm đối thủ phát hiện đuổi theo dùng hung khí tấn công gục tại chỗ.

Tại kết luận giám định thương tích tạm thời, xác định Nguyễn Thái Trung có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời từ 13-29%.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phan Thiết đang tập trung củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng của hai nhóm thanh niên trên để xử lý toàn diện vụ án; tập trung lực lượng truy bắt đưa toàn bộ những thanh niên của hai nhóm về làm việc.

Từ đó sàng lọc, áp dụng các biện pháp ngăn chặn tiếp theo và thu thập vụ đâm Nguyễn Thanh Tài trên đường Tôn Đức Thắng (Phan Thiết) dẫn đến vụ hỗn chiến rạng sáng 24-8.