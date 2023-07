Truy nã đặc biệt bị can trong vụ chém 3 người thương vong ở Bình Chánh

(PLO)- Xuất phát từ việc mâu thuẫn mua bán tôm, Thuận và một người khác đã dùng hung khí đâm chém khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã đặc biệt với Mai Đoàn Thanh Thuận (tên thường gọi là Đen, 31 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, làm nghề sơn nước) về tội giết người.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10-1-2022, tại ngôi nhà cũng là vựa tôm trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Nạn nhân là anh NVK (25 tuổi, quê Cà Mau) bị thương, anh NVT (em ruột anh K) tử vong và một người khác bị thương.

Theo điều tra, nguyên nhân do mâu thuẫn về việc mua bán tôm giữa Huỳnh Tấn Thừa (32 tuổi, quê Kiên Giang) và anh K.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 9-1-2022, sau khi đi nhậu về đến phòng trọ của Thuận, Thừa đã kể về việc bị anh K đưa người đến đánh và đòi tiền bán tôm.

Sau đó, Thừa và Thuận cầm theo một con dao đến vựa tôm của anh K trên đường Quách Điêu. Trong lúc đang nói chuyện, Thừa đã rút dao giấu trong người tấn công anh K bị thương và em trai anh K tử vong tại chỗ.

Riêng Thuận cầm dao rựa đuổi chém một người có mặt tại vựa tôm bị thương. Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 27-1, Thừa bị bắt và bị khởi tố, tạm giam về tội giết người.

Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Thuận về cùng tội danh.

Để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định truy nã đặc biệt với Thuận. Bất kỳ ai khi phát hiện đối tượng truy nã cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin có liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, 459 Trần Hưng Đạo, phường cầu Kho, quận 1. Điện thoại: 0693187200 (gặp Điều tra viên Trần Văn Thái).

Công an cũng yêu cầu Thuận ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

NGUYỄN TÂN