Truy nã kẻ chém đứt lìa chân người đàn ông

(PLO)- Công an phát lệnh truy nã nguy hiểm đối với bị can dùng dao chém đứt lìa chân một người đàn ông ở Hà Nội.

Ngày 11-11, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Tá Đăng (28 tuổi, trú trên địa bàn) về tội cố ý gây thương tích.

Đăng được xác định là bị can liên quan đến vụ chặt đứt lìa chân một người đàn ông vào hồi tháng 7-2022.

Theo điều tra ban đầu, Đăng có mâu thuẫn với ông NVH (50 tuổi) nên gọi cho Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi) đi giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 14-7, Hoàng mượn một chiếc xe máy chở Đăng đi. Trước khi đi, Đăng đưa cho Hoàng một biển số xe để lắp, nhằm tránh bị phát hiện còn Đăng mang theo một con dao. Sau một lúc phục kích trước nhà ông H nhưng không thấy đối phương, cả hai quay về.

Đến khoảng 16 giờ ngày 15-7, Đăng gọi điện và Hoàng về phòng trọ lấy dao rồi cả hai đi đến khu vực dốc Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.

Tại đây, phát hiện ông H đang đi bộ trên vỉa hè, Đăng xuống xe, áp sát từ phía sau, dùng dao chém đứt lìa cẳng chân nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an, Công an huyện Thường Tín và một số quận, huyện vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.

Gần một tháng lần theo manh mối, ban chuyên án bắt giữ được Hoàng, còn Đăng vẫn đang bỏ trốn. Công an sau đó phát lệnh truy nã đối với Đăng.

Theo lệnh truy nã, công an đề nghị người dân nếu phát hiện Đăng ở đâu thì có thể báo ngay cho Công an huyện Thường Tín (SĐT: 0945413688), cơ quan công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook “Công an thành phố Hà Nội”.

Đồng thời, cơ quan công an cũng yêu cầu Vũ Tá Đăng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

TUYẾN PHAN