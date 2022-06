Truy tìm 1 phụ nữ bán lô đất cho 2 người bằng giấy tay

Ngày 3-6, Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã ký quyết định truy tìm người gởi Cục hồ sơ nghiệp vụ (V06) Bộ Công an; PV06 Công an Bình Thuận, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Bình Thuận; PC01 Công an Gia Lai; Công an TP Pleiku, Gia Lai và VKND thị xã La Gi.

Theo đó quyết định truy tìm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (47 tuổi), thường trú phường Tân An, thị xã La Gi; nơi ở khác phường Thắng Lợi, Pleiku, Gia Lai.

Hạnh là người bị tố giác nhưng hiện không rõ ở đâu cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác xác minh, làm rõ tố giác của công dân. Đặc điểm nhận dạng nốt ruồi cách 0,3cm trên sau đuôi mắt phải.

Quyết định giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi chủ trì thực hiện công tác, biện pháp truy tìm theo qui định. Đề nghị PC01 Công an Gia Lai; Công an TP Pleiku, Gia Lai phối hợp truy tìm.

Khi thấy Nguyễn Thị Mỹ Thạnh, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi địa chỉ 02, Ngô Gia Tự, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận; số điện thoại: 0252.3870.113 hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng.

Nguồn tin của Công an thị xã La Gi, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, năm 2016, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã bán đất bằng giấy tay cho một người lấy tiền nhưng sau đó gần đây lại bán tiếp lô đất này cho một người khác tiếp tục chiếm đoạt tiền của người này.