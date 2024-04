Truy tìm cô gái 20 tuổi nghi mất tích sau hơn một tuần mất liên lạc 08/04/2024 14:37

(PLO)- Công an phát thông báo truy tìm cô gái 20 tuổi hơn một tuần qua mất liên lạc với gia đình.

Ngày 8-4, Đại úy K’ Hiếu, Phó Công an xã Mê Pu, huyện Đức Linh, Bình Thuận đã ký thông báo truy tìm người là cô gái 20 tuổi mất liên lạc với gia đình hơn một tuần qua.

Thông báo truy tìm cô gái mất liên lạc với gia đình của Công an xã Mê Pu.

Theo đó, Công an xã Mê Pu nhận được tin báo của bà Phạm Thị Tơ (45 tuổi, ngụ thôn 2, Mê Pu) báo con gái của bà là Nguyễn Thị Ngọc Ánh (20 tuổi, HKTT tại Mê Pu), làm việc và thuê trọ tại một con hẻm trên đường Võ Liêm Sơn, phường Phú Thủy, Phan Thiết.

Ngày 1-4, cô gái này trả phòng trọ và báo với gia đình sẽ đến TP.HCM làm việc. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Ánh mất liên lạc với gia đình.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Theo người thân, ngày 31-3, gia đình vẫn liên lạc nói chuyện bình thường với cô Ánh nhưng đến hôm sau thì không thể liên lạc được nữa.

“Nếu ai biết thông tin đề nghị báo ngay cho Công an xã Mê Pu qua số điện thoại 0252.3885055 hoặc Đại úy K’ Hiếu, Phó Công an xã Mê Pu qua số điện thoại 0911224113” - thông báo của Công an xã Mê Pu nêu.