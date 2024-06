Truy tố 11 người ở Trung tâm đăng kiểm tại Bình Dương 25/06/2024 12:15

(PLO)- Các bị can tại Trung tâm đăng kiểm 61.08D đã cấu kết chặt chẽ với nhau nhận tiền để bỏ qua lỗi kỹ thuật của phương tiện xe cơ giới.

Ngày 25-6, theo thông tin PLO nắm được, phía VKSND tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ và cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án nhận hối lộ liên quan đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.08D (phường Tân Định, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) qua TAND tỉnh Bình Dương.



Tháng 2-2023, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.08D (phường Tân Định, TP Bến Cát) bị lực lượng công an khám xét. Ảnh: KD

Theo cáo trạng, 11 bị can bị truy tố gồm: Lê Minh Quang (Phó Giám đốc phụ trách), Nguyễn Mạnh Tường (Phó Giám đốc); các đăng kiểm viên Hoàng Thanh Phương, Lê Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Nhàng, Đinh Thế Sơn, Đoàn Phước Tấn; Hồ Hoàng Hải (Trưởng phòng nghiệp vụ) và các nhân viên nghiệp vụ Trần Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Ngọc Hoàng An, Hà Quốc Tuấn.

Từ tháng 7-2020 đến tháng 10-2022, các bị can trên đã cấu kết chặt chẽ với nhau, cùng thống nhất thực hiện việc nhận tiền của các chủ phương tiện hoặc tài xế để bỏ qua lỗi kỹ thuật của phương tiện xe cơ giới trong quá trình kiểm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Tổng số tiền nhận hối lộ của các bị can khoảng hơn 100 triệu đồng.

Theo điều tra, các bị can biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi trước mắt nên vẫn thực hiện.

Đáng chú ý, Lê Minh Quang (Phó Giám đốc phụ trách) đã chỉ đạo các đăng kiểm viên, nhân viên thực hiện việc nhận tiền của chủ phương tiện để bỏ qua lỗi kỹ thuật…

Bên cạnh đó, Quang chỉ đạo việc lập “quỹ đen” từ nguồn tiền nhận hối lộ để chia cho các nhân viên trong trung tâm.

Cuối tháng 3-2023, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D (phường Bình Hòa, TP Thuận An) bị lực lượng công an khám xét. Ảnh: KD

Ngoài ra, còn có một số nhân viên tại trung tâm trên có nhận tiền từ “quỹ đen” nhưng không trực tiếp tham gia việc đăng kiểm bỏ qua lỗi kỹ thuật của phương tiện, không trực tiếp nhận tiền hối lộ, không gợi ý, thỏa thuận với chủ phương tiện. Toàn bộ số tiền nhận từ “quỹ đen” đều đã nộp lại nên không xem xét xử lý.

Trong hồ sơ còn nhắc đến, ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.08D.

Tuy nhiên, thời gian từ tháng 7-2020 đến tháng 9-2022, ông Nguyễn Văn Cư không trực tiếp quản lý mà ủy quyền cho Lê Minh Quang quản lý nên không có liên quan đến các hành vi sai phạm.