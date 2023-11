Truy tố ông Diệp Dũng và 8 đồng phạm vụ Saigon Co.op

(PLO)- Theo cáo trạng, bị can Diệp Dũng cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại trong sai phạm tại Saigon Co.op hơn 115,6 tỉ đồng.

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can trong vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op.

Bị can Diệp Dũng (Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) và 2 bị can bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ; 4 bị can khác bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Diệp Dũng bị VKSND TP.HCM truy tố về tội lạm quyền trong vụ án sai phạm tại Saigon Co.op. Ảnh: PLO

Theo cáo trạng, ông Diệp Dũng với vai trò là Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, nắm rõ các quy định pháp luật về hợp tác xã, điều lệ, quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính Saigon Co.op…

Từ tháng 6-2016 đến tháng 3-2018, ông Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo phòng tài chính, phòng kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục chuyển 1000 tỉ đồng trong 3000 tỉ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á để thực hiện việc hợp tác đầu tư.

Theo nội dung hợp tác đầu tư ông Dũng ký với bị can Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới) và bị can Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty Đại Á) thì Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác là 7%/năm.

Đến tháng 3-2018, hai bị can Hào và Trung lấy lý do hai công ty Đô Thị Mới và Đại Á dùng 1.000 tỉ kinh doanh không hiệu quả, không thu lợi nhuận để đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận.

Diệp Dũng đồng ý và ký thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19-8-2016. Việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, Diệp Dũng đã thay đổi nhận thức và có thái độ hợp tác, thừa nhận hành vi phạm tội; có thành tích xuất sắc trong công tác, là con của liệt sĩ, phạm tội lần đầu nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s, v, x khoản 1 Điều 51 BLHS.

Đối với 8 bị can còn lại trong vụ sai phạm tại Saigon Co.op cũng có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội; một số bị can tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả… nên được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

SONG MAI