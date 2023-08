Từ 2-8, hành khách được làm thủ tục bằng VneID tại tất cả sân bay

Bộ GTVT vừa yêu cầu Cục Hàng không triển khai chính thức ứng dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 - VneID đối với hành khách làm thủ tục bay nội địa tại tất cả sân bay từ ngày 2-8.

Cạnh đó, nhà chức trách hàng không được giao khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giấy tờ của hành khách phải xuất trình khi đi máy bay để cho phép sử dụng tài khoản VNeID với hành khách đi máy bay, đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Ngoài ra, Cục hàng không cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai giải pháp kiểm tra tính thật, giả tài khoản định danh VneID của hành khách. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi máy bay.

Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi Cục Hàng không báo cáo Bộ GTVT về quá trình thí điểm ứng dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại các sân bay.

Trong đó, cục này cho biết còn gặp một số khó khăn trong kiểm tra tài khoản VneID, chẳng hạn việc kiểm tra chỉ bằng mắt thường. Trường hợp đặc biệt, nếu cần kiểm tra tính thật, giả thì nhân viên kiểm soát an ninh dùng tài khoản của mình để quét mã QR code trên VneiD của khách hàng.

