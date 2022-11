Từ Hà Nội vào Thanh Hóa trộm camera lùi, logo xe sang

(PLO)- Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ người đàn ông chuyên trộm cắp các thiết bị ô tô như camera lùi, logo các loại xe sang, có giá trị cao.

Sáng 7-11, Công an TP Thanh Hóa thông tin, thời gian qua địa bàn TP Thanh Hóa liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp các thiết bị ô tô như camera lùi, logo các loại xe sang.

Công an TP Thanh Hóa cho biết, đa phần các vụ trộm đều xảy ra ở các khu vực chung cư, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn

Kẻ trộm lợi dụng việc người dân thường để xe ngoài sân hoặc ven đường để trộm cắp các thiết bị.

Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an các xã, phường trên địa bàn TP Thanh Hóa tập trung lực lượng điều tra xác minh làm rõ các vụ việc, truy bắt đối tượng gây án để ổn định tình hình.

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ Quách Trung Sáng (40 tuổi), ngụ ở quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) là thủ phạm đã gây ra các vụ trộm cắp camera lùi, logo ô tô trên.

Khai nhận tại cơ quan công an, Sáng cho hay đã đi từ Hà Nội vào Thanh Hoá chơi và thấy người dân ở TP Thanh Hóa thường để ô tô ở ngoài lòng lề đường, vỉa hè vào ban đêm mà không người trông coi.

Từ đó Sáng đã nảy sinh ý định trộm cắp logo và camera lùi của những chiếc xe ô tô này, sau đó đem ra Hà Nội bán lấy tiền tiêu xài.

Qua vụ án này, Công an TP Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của chính mình, cất xe ở nơi an toàn, có khóa cẩn thận hoặc gửi ở các bãi gửi xe có người trông coi. Khi không may bị mất trộm, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an để kịp thời điều tra, xử lý.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ các vụ trộm cắp camera lùi, logo ô tô trên địa bàn thành phố.

ĐẶNG TRUNG