Tuyên án vụ hỗn chiến làm 1 người chết, nhiều người bị thương

(PLO)- Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ mà tổ chức nhóm đánh nhau bằng hung khí nguy hiểm.

TAND tỉnh Kiên Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ hai nhóm chém nhau loạn xạ hồi cuối năm 2020 làm một người tử vong.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh An (47 tuổi) tù chung thân, Phan Văn Út Mười (28 tuổi) và Trần Quốc Thắng (33 tuổi) mỗi bị cáo 15 năm tù, Đỗ Hoài Phong (35 tuổi) 14 năm tù, Lê Thanh Trung (26 tuổi) bảy năm sáu tháng tù, Nguyễn Văn Quang (33 tuổi) chín năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với với Huỳnh Trung Quân nên sau tiệc nhậu tối 15-11-2020, Y rủ Quang đi tìm Quân. Trên đường đi, Y gặp một người quen và hỏi có biết Quân ở đâu không. Người này trả lời không biết thì bị Y đánh vào mặt. Sau đó, Mười đến và kêu Y về.

Đồng thời, Mười cũng gọi nhóm của Thắng, nói là nhóm Y đánh người và quậy ở chỗ của Mười. Nghe vậy, nhóm của Thắng mang hung khí chạy đến. Đến nơi, thấy nhóm Y đã đi về nên nhóm của Thắng đuổi theo rồi lao vào hỗn chiến.

Hậu quả, Y bị An chém nằm bất động và tử vong sau đó. An cũng bị Y chém vào đầu và tay, tỉ lệ thương tích 6%. Như bị An chém trúng vào đầu, lưng, tỉ lệ thương tích 16%. Phong bị Y chém với tỉ lệ thương tích 25%. Thắng bị Quang dùng khúc cây ném trúng gây thương tích 2%.

Sau khi gây án, Thắng, An, Mười và Quang đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú.

Tại phiên xử sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ mà tổ chức nhóm đánh nhau với bằng hung khí nguy hiểm, dẫn đến một người tử vong và nhiều người bị thương. Sự việc đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương và gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

HĐXX cũng ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của các bị cáo bồi thường mai táng phí, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng nuôi con bị hại đến khi đủ 18 tuổi, với tổng số tiền hơn 537 triệu đồng.

Tìm người phụ nữ từng mua dâm để sát hại, cướp tài sản (PLO)- Do nợ tiền thua độ bóng đá, bị cáo thuê xe ôm đi tìm người phụ nữ từng mua dâm trước đó để “tâm sự” nhằm giết người, cướp tài sản.

CHÂU ANH