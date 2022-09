UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh vụ chuyến bay 'giải cứu'

(PLO)- UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Ngày 26-9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo về Kỳ họp thứ 20.

Tại kỳ họp này, UBKT xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến Vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

UBKT Trung ương nhận thấy:

Ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; làm sai lệch chủ trương đúng đắn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch COVID-19 bùng phát; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh.

Cuối năm 2021, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, Việt Nam thực hiện các chuyến bay “giải cứu” công dân từ vùng dịch trở về quê hương.

Theo thời gian, số lượng chuyến bay “giải cứu” tăng dần, đồng thời cũng xuất hiện nhiều phản ánh về việc giá vé quá cao, thủ tục lại rườm rà, nhiều người dù rất mong muốn được trở về Việt Nam nhưng vì không đủ khả năng tài chính nên đành chấp nhận ở lại vùng dịch để chờ đợi thêm.

Tháng 1-2022, sau nhiều ngày vào cuộc xác minh, Bộ Công an “cất lưới”. Mở đầu cho vụ án tiêu cực gây chấn động dư luận, cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, cùng về tội nhận hối lộ.

Tính đến nay, có gần 20 bị can bị bắt tạm giam trong vụ án nêu trên. Trong đó, ông Tô Anh Dũng – cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao - là bị can từng giữ chức vụ cao nhất.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, kết quả điều tra ban đầu xác định có tới gần 2.000 chuyến bay “giải cứu”. Trừ các chi phí, số tiền mà những người này “bỏ túi” lên đến vài tỉ đồng mỗi chuyến.

Các bị can trong vụ án đã có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi. Hành vi vi phạm rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban ngành của cả trung ương và địa phương.

Đặc biệt, vụ án xảy ra trong thời gian dài. Các bị can đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian trong công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Tại cuộc họp báo hồi đầu tháng 7-2022, lãnh đạo cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết các bị can trong vụ án đã đưa, nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD. Tuy nhiên, con số đưa và nhận cụ thể bao nhiêu thì phải chờ kết quả điều tra chính thức.

“Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của những người liên quan, bất kể đó là ai” - đại diện cơ quan An ninh điều tra nhấn mạnh.

Bộ Công an bắt giam 1 vụ trưởng về tội nhận hối lộ vụ chuyến bay 'giải cứu' (PLO)- Bộ Công an bắt giam thêm một vụ trưởng trong vụ án tiêu cực liên quan đến các chuyến bay "giải cứu" xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số đơn vị.

Tuyến Phan