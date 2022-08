UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý hoạt động chiếm Quảng trường Lâm Viên

Ngày 27-8, Ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký công văn hỏa tốc để chỉ đạo UBND TP Đà Lạt lập tức triển khai lực lượng để xử lý các hoạt động tự phát, trong đó gồm hoạt động cho thuê xe điện mà Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh vừa có loạt bài phản ánh.

Theo văn bản của UBND tỉnh, thời gian qua, thực hiện chủ trương của tỉnh về nâng cao công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh tự phát tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn có dấu hiệu băng nhóm “bảo kê” thao túng cho các hoạt động bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí (cho thuê xe điện và một số dịch vụ khác) tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Hoạt động này gây ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, mất an ninh an toàn cho du khách và trẻ em.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND TP Đà Lạt tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ tự phát trái quy định tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, kể từ chiều ngày 27-8.

Ngoài quảng trường Lâm Viên, UBND tỉnh cũng yêu cầu TP Đà Lạt kiểm tra xử lý các hoạt động tương tự ở công viên Yersin, xung quanh hồ Xuân Hương và các tuyến đường giáp với quảng trường.

Cũng trong văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Đà Lạt chỉ đạo Công an thành phố Đà Lạt điều tra, xử lý nghiêm các băng nhóm hoạt động “bảo kê” kinh doanh trái phép tại khu vực Quảng trường Lâm Viên (nếu có) và báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu TP Đà Lạt báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31-8.

Cũng trong chiều ngày 27-8, trao đổi với Báo Pháp luật TP.HCM, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý triệt để những hoạt động kinh doanh trái phép ở quảng trường Lâm Viên.

Cũng theo Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng, ngay trong sáng 27-8, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát ma túy và Công an TP Đà Lạt làm việc với những người liên quan.

“Bên cạnh việc xử lý triệt để các hoạt động kinh doanh trái phép để trả lại vẻ đẹp của khuôn viên quảng trường phục vụ khách du lịch và các hoạt động chính trị của tỉnh, Công an Lâm Đồng sẽ điều tra, làm rõ các nhóm tham gia cho thuê xe điện. Nếu phát hiện có hiện tượng băng nhóm bảo kê, thu tiền gây mất an ninh trật tự thì kiên quyết dẹp bỏ” - Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng nói thêm.

Trước đó, trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, Báo Pháp luật TP.HCM có loạt bài Quảng trường Lâm Viên bị chiếm cho thuê xe điện và Điểm mặt các nhóm chiếm quảng trường Lâm Viên cho thuê xe phản ánh việc nhiều nhóm thanh niên lấn chiếm trái phép quảng trường Lâm Viên để cho thuê xe điện. Trong đó phản ánh việc các nhóm cho thuê xe điện ở quảng trường Lâm Viên do Thanh Chu ở huyện Lâm Hà và nhóm của Út Long ở TP Đà Lạt cầm đầu chi phối, bảo kê.

Hoạt động trái phép của hàng chục người bán hàng rong, cho thuê xe mô tô, ô tô trẻ em, xe điện, ván trượt, patin… khiến quảng trường Lâm Viên trở nên lộn xộn, bát nháo. Trong đó, hoạt động cho thuê xe điện đang “hái ra tiền” thì bị các nhóm thao túng.