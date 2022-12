UBND TP.HCM kiến nghị 11 giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023

(PLO)- Năm 2023, UBND TP.HCM đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc chủ động đề xuất cơ chế thực hiện thí điểm những vấn đề mới phát triển TP.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khóa X sáng 7-12, UBND TP.HCM đã có tờ trình trình HĐND TP về tình hình kinh tế - xã hội 2022 cũng như đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển trong năm 2023.

Theo đó, UBND TP.HCM cho biết năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra (6-6,5%). Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TP ước đạt 49,5%, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 66,2 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách TP có sự tăng trưởng tích cực, ước đạt 457.500 tỉ đồng, đạt 118,35% dự toán được giao và tăng 17,05% so với cùng kỳ…

Tuy vậy, UBND TP cũng nhìn nhận còn nhiều mặt hạn chế như khả năng dự báo, phân tích, đánh giá… của một số đơn vị còn hạn chế, chậm và chưa sát với thực tế. Tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp. Công tác phối hợp, đôn đóc giữa các chủ đầu tư với UBND TP Thủ Đức và các quận huyện trong thực hiện công tác bồi thường tái định cư còn chưa chủ động, thiếu kịp thời…

Việc triển khai lập quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến 2040, tầm nhìn đến 2060 chưa đạt tiến độ theo yêu cầu. Bên cạnh đó là những khó khăn, vướng mắc khi triển khai tổ chức chính quyền đô thị đã được TP kiến nghị nhưng việc phản hồi trả lời, hướng dẫn xử lý, giải quyết của các bộ, ngành còn chậm…

Từ đó, năm 2023, UBND TP đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển. Trong đó đáng chú ý là việc chủ động, linh hoạt trong điều hành kinh tế - xã hội, tập trung tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu, thích ứng, tập trung phát triển các thị trường.

Cùng đó là đẩy nhanh tiến độ các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là bốn chương trình trọng điểm, đột phát, hoàn chỉnh quy hoạch TP, phối hợp nghiên cứu, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phát triển TP và cơ chế thực hiện thí điểm những vấn đề mới phát triển TP.HCM.

UBND TP cũng kiến nghị tiếp tục triển khai Nghị quyết 54 trong đó tập trung vào khắc phục các điểm còn hạn chế, nghiên cứu các cơ chế chính sách thí điểm mới với tinh thần TP sẽ là nơi đi đầu, thực nghiệm các mô hình mới, mô hình tiên tiến tạo động lực phát triển. Đồng thời tập trung triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030 ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành.

Một giải pháp khác được UBND TP đưa ra là nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, hiệu quả hoạt động công vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó phần đấu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tình, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn TP năm 2023 cao hơn năm 2022 về xếp loại và xếp hạng; tỉ lệ người dân hài long với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

Ngoài ra, UBND TP cũng đề xuất các giải pháp về việc tăng cường huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công và đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại và xây dựng TP thông minh; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Trong tờ trình, UBND TP cũng thống nhất xây dựng chủ đề năm 2023 là Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2023, UBND TP cũng thống nhất tiếp tục thực hiện 22/26 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; đồng thời đề nghị đưa chín chỉ tiêu lồng ghép vào nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023. UBND TP cũng cập nhật, bổ sung bảy chỉ tiêu; duy trì 10 chỉ tiêu; tạo thành 17 chỉ tiêu chủ yếu phù hợp với tình hình năm 2023 và được phân chia thành năm nhóm. Trong đó có nhóm bảy chỉ tiêu về kinh tế; nhóm ba chỉ tiêu về xã hội; nhóm hai chỉ tiêu về đô thị; nhóm một chỉ tiêu về cải cách hành chính và nhóm bốn chỉ tiêu về trật tự an toàn xã hội.

