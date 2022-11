Uống cà phê theo cách này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

(PLO)- Uống cà phê thay nước lọc hay uống bất kỳ thời điểm nào trong ngày sẽ khiến da bạn trở nên nhăn nheo và già đi nhanh chóng.

Bên cạnh những lợi ích mà cà phê mang lại như cung cấp năng lượng kịp thời cho cơ thể hay cũng có tác dụng chống oxy hóa khi tiêu thụ đúng liều lượng, thì cà phê vẫn có thể khiến bạn đối mặt với nhiều rủi ro cho sức khỏe, nếu bạn sử dụng chúng theo những cách dưới đây.

Uống cà phê thay ăn sáng

Uống một ly cà phê vào buổi sáng có thể khiến bạn có thêm nhiều năng lượng và là cách đánh thức não bộ vào ngày mới.

Tuy nhiên điều này chỉ có tác dụng tốt đẹp khi bạn đã ăn sáng. Việc uống cà phê thay cho bữa sáng có thể dẫn đến một số tác dụng xấu cho cơ thể như thiếu hụt chất dinh dưỡng, giảm nhận thức…

Do đó, cho dù bạn đang cố gắng giảm cân bằng cách uống cà phê đen thì cũng không nên bỏ qua bữa sáng.

Thêm nhiều chất tạo ngọt hoặc đường nhân tạo vào cà phê

Việc bỏ quá nhiều đường vào ly cà phê có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, mức độ ảnh hưởng sẽ tùy thuộc vào lượng chất làm ngọt mà bạn thêm vào ly cà phê mỗi ngày.

Lisa Moskovitz, chuyên gia dinh dưỡng, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Dinh dưỡng New York chia sẻ trên tờ Eat this, not that cho biết: “Nếu chế độ ăn uống của bạn có một lượng đường vừa phải thì không sao nhưng thêm quá nhiều đường vào cà phê sẽ khiến lượng đường trong chế độ ăn uống tích tụ cao hơn”

Theo đó, khi bạn già đi, lượng đường trong máu tăng cao, tình trạng viêm nhiễm và biến chứng sức khỏe khác sẽ tăng lên đáng kể. Một nghiên cứu cũng cho thấy việc tiêu thụ đường quá cao có liên quan đến tình trạng “ốm yếu” ở người lớn tuổi.

Bên cạnh đó tiêu thụ quá nhiều đường, và tiêu thụ thường xuyên sẽ góp phần khiến da bạn trở nên lão hóa. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường, nó có thể hình thành sản phẩm cuối cùng của glycation (AGEs), gây tổn hại đến mức độ đàn hồi và dễ hình thành nếp nhăn.

Điều này tương tự như việc bạn uống cà phê với chất tạo ngọt nhân tạo. Mặc dù chúng ta thường nghĩ rằng sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo sẽ tốt hơn sữa và đường trắng, tuy nhiên về lâu dài, chúng thậm chí còn tác động nghiêm trọng hơn.

Bà Moskovitz cho biết đường hóa học không cung cấp chất dinh dưỡng nào cho cơ thể. Một số loại đường hóa học như sucralose và aspartame khi tiêu thụ nhiều còn ảnh hưởng đến nồng độ insulin, sức khỏe đường ruột, thậm chí chúng còn khiến bạn thèm đồ ngọt hơn.

Uống cà phê thay nước lọc

Có thể bạn nghĩ rằng cà phê cũng cung cấp nước và có tác dụng giải khát, tuy nhiên bà Moskovitz cho rằng sử dụng đồ uống chứa caffeine thay nước lọc sẽ khiến cơ thể mất nước. Điều này tác động tiêu cực đến làn da, hệ tiêu hóa và mức độ hấp thụ chất dinh dưỡng, mức năng lượng và xương khớp.

Uống cà phê bất cứ thời gian nào trong ngày

“Caffeine là chất kích thích, do đó nếu uống sát giờ ngủ sẽ khiến giấc ngủ của bạn trở nên gián đoạn. Trong khi đó, một giấc ngủ kém sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, tàn phá khả năng phục hồi, hệ thống miễn dịch, cũng như gây ảnh hưởng đến tâm trạng, năng lượng, sự trao đổi chất của cơ thể”, chuyên gia dinh dưỡng Moskovitz chia sẻ.

Theo một nghiên cứu đăng tải trên Học viện Y học giấc ngủ Hoa Kỳ của Đại học Califonia cho thấy, chỉ cần một đêm không ngủ cũng khiến các tế bào trong cơ thể đã lão hóa nhanh chóng. Điều này góp phần gây ra các bệnh liên quan đến tuổi tác.

HẠ QUYÊN